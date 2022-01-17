«Маловероятны». Социологи оценили перспективы коронавирусных протестов в России

По мнению экспертов, в 2022 году россияне не станут активно выражать своё недовольство, так как у властей нет «ни физических, ни психологических» ресурсов на полноценный локдаун.

Социологи отметили, что на фоне стабильных и предсказуемых темпов заболеваемости более строгие ограничения вызовут только социальное раздражение, а внедрение QR-кодов усилит влияние противников вакцинации, которые станут использовать более ожесточённую риторику.

«По сути, это является коллективной сублимацией общественного недовольства существующим общественно-политическим строем, социальной политикой, формированием сословного общества», — заключили в АСК.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что кабмин отложил рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении, так как документ готовился как мера реагирования на распространение штамма «дельта».