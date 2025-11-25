Павел Дуров раскрыл секрет редко болеющих людей

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что для того, чтобы редко болеть, необходимо спать более восьми часов и употреблять в пищу натуральные продукты.

Отвечая на вопрос о секрете редко болеющих людей, он также указал, что необходимо заниматься спортом и не нервничать.

«Никогда не пейте, никогда не курите, никогда не принимайте таблетки», - добавил предприниматель в своём Telegram-канале.

Ранее Дуров рассказал журналисту Лексу Фридману, что в 2018 году его мог отравить «странный сосед», оставивший ему посылку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / AP
ТЕГИ:TelegramЗдоровьеПавел Дуров

