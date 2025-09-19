Владельцам электросамокатов предложили заплатить налог на СМИ
Введение сборов на самокаты и велосипеды необходимо обсудить с бизнесом для создания рабочего механизма финансирования инфраструктуры, заявила НСН Ксения Эрдман
Главная задача в случае введения налога на средства индивидуальной мобильности (СИМ) заключается в том, чтобы не задушить бизнес и сделать это эффективной мерой для развития соответствующей инфраструктуры. Об этом в комментарии НСН заявила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
Ранее член Совета Федерации Артем Шейкин предложил министерству финансов рассмотреть вопрос введения транспортного налога или специального целевого сбора на СИМ для компаний и предпринимателей, которые занимаются прокатом самокатов и используют их в доставке. По его словам, они создают дополнительную нагрузку на пешеходные и велосипедные маршруты, а за счет таких сборов можно будет восстанавливать и развивать городскую инфраструктуру. Первый зампред комитета Госдумы по транспорту Рифат Шайхутдинов заявил агентству «Москва», что вопрос введения такого налога требует обсуждения с бизнесом и общественностью.
Ксения Эрдман поддержала такой подход.
«Важно пообщаться и понять, каким образом это лучше реализовать, чтобы это действительно была рабочая схема. То, что нужна инфраструктура, это абсолютно точно. Если мы говорим про некую аналогию с транспортным налогом для автомобилей, то этот транспортный налог распространяется не только на бизнес, условно, на каршеринг, но и на частных владельцев. Драть с бизнеса довольно просто, а частные СИМы у нас это какая-то Terra incognita, хотя их во владении минимум в два раза больше, чем прокатных. По идее, на них этот налог тоже должен распространяться, поскольку они будут также пользоваться этой инфраструктурой. Для начала их надо просто банально посчитать и конкретный СИМ привязать к конкретному человеку по аналогии с регистрацией автомобиля», - отметила эксперт.
Ксения Эрдман также назвала плачевной ситуацию с инфраструктурой для индивидуальных средств мобильности в России.
«Сейчас, в целом, у нас есть крайний недостаток инфраструктуры. Мы знаем эти печальные цифр - на всю Россию приходится порядка 5,5 тысяч километров велодорожек. Из них 600, наверное, находятся в Москве, и 150 - в Питере. Понятно, что говорить про какую-то связанность маршрутов и про достаточное количество не приходится. Этим и объясняется социальная напряженность в связи с присутствием СИМов на пешеходной инфраструктуре - мы просто не имеем возможности разводить потоки участников дорожного движения, то есть пешеходов, велосипедистов, самокатчиков», - пояснила собеседница НСН.
Сейчас расходы на развитие инфраструктуры средств индивидуальной мобильности покрываются за счет бюджета муниципалитетов. Как правило, эта статья сильно недофинансирована.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в конце августа в России впервые лишили водительских прав за пьяную езду на электросамокате в Воронеже. Оказалось, что мощность самоката и его максимальная скорость (45 км/ч) позволяют отнести его к виду транспорта, управление которым должно быть подтверждено правами.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru