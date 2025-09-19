Главная задача в случае введения налога на средства индивидуальной мобильности (СИМ) заключается в том, чтобы не задушить бизнес и сделать это эффективной мерой для развития соответствующей инфраструктуры. Об этом в комментарии НСН заявила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

Ранее член Совета Федерации Артем Шейкин предложил министерству финансов рассмотреть вопрос введения транспортного налога или специального целевого сбора на СИМ для компаний и предпринимателей, которые занимаются прокатом самокатов и используют их в доставке. По его словам, они создают дополнительную нагрузку на пешеходные и велосипедные маршруты, а за счет таких сборов можно будет восстанавливать и развивать городскую инфраструктуру. Первый зампред комитета Госдумы по транспорту Рифат Шайхутдинов заявил агентству «Москва», что вопрос введения такого налога требует обсуждения с бизнесом и общественностью.

Ксения Эрдман поддержала такой подход.

«Важно пообщаться и понять, каким образом это лучше реализовать, чтобы это действительно была рабочая схема. То, что нужна инфраструктура, это абсолютно точно. Если мы говорим про некую аналогию с транспортным налогом для автомобилей, то этот транспортный налог распространяется не только на бизнес, условно, на каршеринг, но и на частных владельцев. Драть с бизнеса довольно просто, а частные СИМы у нас это какая-то Terra incognita, хотя их во владении минимум в два раза больше, чем прокатных. По идее, на них этот налог тоже должен распространяться, поскольку они будут также пользоваться этой инфраструктурой. Для начала их надо просто банально посчитать и конкретный СИМ привязать к конкретному человеку по аналогии с регистрацией автомобиля», - отметила эксперт.