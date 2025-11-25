«У маркетологов есть версия «усталости» о том, что люди привыкают к каким-то формам, реклама больше не работает и нужна замена. В свое время все критиковали яйцо МТС (бывший логотип компании – прим. НСН), возможно, это просто стиль компании. У маркетологов есть разные точки зрения - это как остроконечники и тупоконечники (народы из романа Джонатана Свифта "Путешествия Гулливера", воевавшие из-за того, с какой стороны надо разбивать яйца - прим. НСН). Здесь мы имеем дело с остроконечниками, которые считают и, наверное, убедили руководство в том, что смена парадигмы положительно скажется на развитии всей экосистемы. Но есть другая точка зрения, которой я больше симпатизирую, что внешний вид, конечно, очень важен, но в первую очередь важен контент и сервис, то есть порядок бьет класс. Мы так и не получили ответа, зачем переименовали милицию в полицию. При этом есть "Мерседес", у которого логотип существует много лет. Здесь лично я сторонник стабильности», - отметил эксперт.

По его мнению, нововведения не помогут ON вмешаться в битву VK и «Яндекса».