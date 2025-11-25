«Как милиция с полицией»: Что даст МТС Медиа переименование в ON
Качество сервиса и контент важнее названия, заявил в эфире НСН Герман Клименко, вспомнив про критиков «яйца» и переименование милиции в полицию.
Ребрендинг холдинга МТС Медиа вряд ли усилит его позиции в соревновании с технологическими корпорациями, заявил в интервью НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
Ранее холдинг МТС Медиа объявил о ребрендинге. С декабря он начнет работать под новым брендом ON Медиа. Также изменятся названия входящих в его экосистему онлайн-кинотеатра KION, музыкального стриминга, книжного сервиса, лейбла и продюсерского центра. Клименко указал, что здесь мы имеем дело с «осторконечниками».
«У маркетологов есть версия «усталости» о том, что люди привыкают к каким-то формам, реклама больше не работает и нужна замена. В свое время все критиковали яйцо МТС (бывший логотип компании – прим. НСН), возможно, это просто стиль компании. У маркетологов есть разные точки зрения - это как остроконечники и тупоконечники (народы из романа Джонатана Свифта "Путешествия Гулливера", воевавшие из-за того, с какой стороны надо разбивать яйца - прим. НСН). Здесь мы имеем дело с остроконечниками, которые считают и, наверное, убедили руководство в том, что смена парадигмы положительно скажется на развитии всей экосистемы. Но есть другая точка зрения, которой я больше симпатизирую, что внешний вид, конечно, очень важен, но в первую очередь важен контент и сервис, то есть порядок бьет класс. Мы так и не получили ответа, зачем переименовали милицию в полицию. При этом есть "Мерседес", у которого логотип существует много лет. Здесь лично я сторонник стабильности», - отметил эксперт.
По его мнению, нововведения не помогут ON вмешаться в битву VK и «Яндекса».
«Все эти изменения вряд ли помогают, поскольку компании продают сервис, в первую очередь. Лучше бы компания обратила внимание на свои сервисы, на наполнение кинотеатра, возможно, правильнее было бы снизить цены и вложиться в развитие компании. Я не уверен, что прибыль Сбера, который до сих пор все называют Сбербанком, как-то связана с переименованием. Возможно, это просто была уступка моде. Может, у МТС просто много лишних денег. Если сравнивать с переименованием Сбербанка, то не видно каких-то преференций, которые в результате получил Сбер. Там сразу появились SberGames, Сбер еще что-то и еще что-то, но все это либо не выстрелило, либо поддерживается большими затратами Сбера, Сбербанка, как ни назови. Это лишний раз доказывает, что в первую очередь это продукты, а уже потом название», - заключил собеседник НСН.
Директор по маркетингу и развитию бизнеса МТС Медиа Андрей Алексеев ранее объяснял Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что холдинг строится так, чтобы его бизнесы дополняли друг друга. В качестве примера он привел «проекты 360°» с участием группы Ay Yola и поп--певицы Анны Асти.
