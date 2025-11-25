СМИ: Киев согласился с условиями предложенного США потенциального мирного плана

Украина согласилась с условиями предложенного США потенциального мирного соглашения. Об этом со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщает ABC News.

Песков рассказал о переданном России наброске плана США по Украине

Собеседник телеканала утверждает, есть незначительные детали, которые ещё нужно проработать, но, в целом, согласие Киева получено.

Каких-либо других подробностей он не привёл.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ожидает от США промежуточной версии плана по урегулированию на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
