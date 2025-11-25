Нейросети заменили нутрициологов в соцсетях
Нейросети смогли заменить нутрициологов в соцсетях и упростить жизнь всем худеющим. Как пишет «ФедералПресс», об этом заявила Вероника, научившаяся строить меню с помощью искусственного интеллекта (ИИ).
В настоящее время самым популярным способом худеть является подсчёт калорий, белков, жиров и углеводов (КБЖУ). Именно их активно высчитывают модные в нутрициологи, однако Вероника решила возложить эту «миссию» на нейросети, с которыми часто пользуется в работе.
Судя по рассказу женщины, она поставила перед искусственным интелектом задачу составить нескучное меню, состоящее из продуктов в рамках определённого бюджета и не требующего долгого стояния у плиты.
«Результат – идеальное меню на всю семью под конкретные запросы. Для ребёнка все то же самое, что для взрослых за исключением того, что он не ест», - заключила Вероника.
Ранее директор по продуктам VisionLabs Михаил Кузнецов заявил, что внедрение ИИ в российских компаниях не спровоцирует массовые увольнения сотрудников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
