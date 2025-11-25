Есть отрасли, в которых сознательно берут кандидатов с профильным дипломом, но без опыта.

«Это касается физиков, химиков. Даже «Росатом» готов брать людей без опыта, но хотя бы с целевым дипломом МИФИ, потому что таких специалистов очень сложно привлечь», - добавил HR-эксперт.

По прогнозу специалиста, заданный тенденция работы по специальности в России сохранится, также на рынок будет привлекаться рабочая сила из стран Азии и Африки.

«Тренд работы по профессии сохранится, а также будет тренд привлечения иностранной рабочей силы в Россию, трудовых мигрантов из безвизовых стран, таких как Индия, Филиппины, Шри-Ланка, Бангладеш, Мьянма, Таиланд, Вьетнам», - полагает Мурадян.

Большая часть россиян готова даже за небольшую доплату поменять свое место работы из-за недружественной атмосферы, заявил ранее НСН директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин.

