Россияне стали чаще работать по специальности из-за целевых программ
Госпрограммы для россиян создают бесшовный карьерный трек, больше всего от этого выиграла производственная отрасль, заявил НСН HR-эксперт Гарри Мурадян.
Увеличение доли россиян, работающих по полученной специальности, связано с созданием ряда целевых программ, когда сразу после обучения берут на работу, рассказал НСН HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства «АМАЛКО» Гарри Мурадян.
С 2014 года в России выросло число россиян, работающих по полученной в результате обучения специальности, говорится в новом исследовании РАНХиГС. В 2014 году доля тех, чья занятость не была связана с профилем полученного образования, составляла 39,2%, к 2024 году она заметно сократилась — до 36,3%, пишет «Коммерсант». Рост «характерен для работников всех уровней образования».
«Самый главный драйвер этого тренда заключается в том, что у нас государство создало ряд целевых программ, которые создают бесшовный карьерный трек, когда после обучения людей сразу берут на работу. Самый большой прирост произошел в отрасль производства – это сварщики, электрики, монтажники. Самый большой разрыв существует у психологов и маркетологов», - рассказал Мурадян.
Есть отрасли, в которых сознательно берут кандидатов с профильным дипломом, но без опыта.
«Это касается физиков, химиков. Даже «Росатом» готов брать людей без опыта, но хотя бы с целевым дипломом МИФИ, потому что таких специалистов очень сложно привлечь», - добавил HR-эксперт.
По прогнозу специалиста, заданный тенденция работы по специальности в России сохранится, также на рынок будет привлекаться рабочая сила из стран Азии и Африки.
«Тренд работы по профессии сохранится, а также будет тренд привлечения иностранной рабочей силы в Россию, трудовых мигрантов из безвизовых стран, таких как Индия, Филиппины, Шри-Ланка, Бангладеш, Мьянма, Таиланд, Вьетнам», - полагает Мурадян.
Большая часть россиян готова даже за небольшую доплату поменять свое место работы из-за недружественной атмосферы, заявил ранее НСН директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин.
