«Без обязаловки!»: Волынец поддержала студенческие курсы для будущих родителей
Пока студенты получают основное образование, было бы хорошо научить их семейным ценностям, заявила НСН Ирина Волынец.
Студентов стоит наставлять на пути к созданию крепкой семьи, но это нельзя делать навязчиво и принудительно, рассказала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с НСН.
В 2026 году Министерство науки и высшего образования проведет для студентов российских вузов курсы Школы будущих родителей. Она должна будет популяризировать семейные ценности среди студентов и обучать их необходимым навыкам совместного быта. Об этом сообщили «Ведомости» Волынец поддержала инициативу, но с условиями.
«Идея хорошая, но все должно быть на добровольной основе, потому что в противном случае это вызовет противодействие. Очень важно понять, кто именно и как формирует эту программу, насколько она будет современной и понятной студентам. Было бы здорово, если бы тут был предусмотрен смешанный формат с онлайном, поскольку сегодня очень много полезной информации в интернете, которая могла бы распространяться как сарафанное радио. Это знания, которые помогут в жизни, так называемые soft skills. Но главное не навязывать, потому что любая обязаловка воспринимается всегда в штыки, а здесь нужна позитивная реакция. Одним из лучших видов пропаганды семьи является увеличение мер государственной поддержки, они помогут вместе с уроками по родительству сформировать позитивный образ многодетной семьи», — подчеркнула она.
Ранее эксперт по демографии Сергей Галиев рассказал НСН, как сделать нормой рождение детей в 18 лет.
