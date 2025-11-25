Студентов стоит наставлять на пути к созданию крепкой семьи, но это нельзя делать навязчиво и принудительно, рассказала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с НСН.



В 2026 году Министерство науки и высшего образования проведет для студентов российских вузов курсы Школы будущих родителей. Она должна будет популяризировать семейные ценности среди студентов и обучать их необходимым навыкам совместного быта. Об этом сообщили «Ведомости» Волынец поддержала инициативу, но с условиями.