Десять справок: Реестр интернет-магазинов ударит по предпринимателям
Когда Минпромторг составляет реестры, небольшие предприниматели и интернет-магазины зачастую не могут туда попасть, заявил НСН Алексей Кременсков.
Перечень проверенных ссылок на онлайн-магазины – это хорошая идея, если предпринимателей не заставят предоставлять «десять справок» для попадания в этот реестр, заявил президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков в разговоре с НСН.
В России рассматривают идею создать специальный государственный перечень проверенных ссылок на онлайн-магазины, передает РИА Новости. Такой инструмент планируют детально подготовить в правительстве в следующем году, чтобы эффективнее противостоять фишинговым ресурсам – создать фактически реестр интернет-магазинов. Кременсков отметил, что обычно такие реестры ударяют по бизнесу.
«Если этот перечень будет составлен грамотно и без жестких бюрократических проволочек, он поможет в борьбе с мошенниками. Когда Минпромторг составляет перечни, обычные предприниматели и интернет-магазины зачастую не могут в этом участвовать. Иногда для этого требуется непростое техническое оснащение. Например, такая ситуация была с регистрацией товарных знаков. Если компания имеет свой товарный знак, но не является популярной на рынке, ей попасть в реестр официальных продавцов практически невозможно. Поэтому идея хорошая, конечно. Но главное составить все грамотно, чтобы это не ударило по предпринимателям, чтобы они не носили десять справок никуда», - отметил он.
Он рассказал, как это будет выглядеть на практике для пользователей.
«Можно блокировать фишинговые сайты, которые выпадут из этого реестра. У нас есть популярные браузеры, где в поисковой строке есть какие-то рекомендации уже о безопасности сайтов и ресурсов. Это будет выглядеть примерно так же. Пользователи со временем научатся определять по таким флажкам», - добавил собеседник НСН.
Саморегулирование интернет-торговли не приводит к положительным результатам, необходимы законы, которые добавят игрокам ответственности, заявил НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
