«Если этот перечень будет составлен грамотно и без жестких бюрократических проволочек, он поможет в борьбе с мошенниками. Когда Минпромторг составляет перечни, обычные предприниматели и интернет-магазины зачастую не могут в этом участвовать. Иногда для этого требуется непростое техническое оснащение. Например, такая ситуация была с регистрацией товарных знаков. Если компания имеет свой товарный знак, но не является популярной на рынке, ей попасть в реестр официальных продавцов практически невозможно. Поэтому идея хорошая, конечно. Но главное составить все грамотно, чтобы это не ударило по предпринимателям, чтобы они не носили десять справок никуда», - отметил он.

Он рассказал, как это будет выглядеть на практике для пользователей.

«Можно блокировать фишинговые сайты, которые выпадут из этого реестра. У нас есть популярные браузеры, где в поисковой строке есть какие-то рекомендации уже о безопасности сайтов и ресурсов. Это будет выглядеть примерно так же. Пользователи со временем научатся определять по таким флажкам», - добавил собеседник НСН.

Саморегулирование интернет-торговли не приводит к положительным результатам, необходимы законы, которые добавят игрокам ответственности, заявил НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.

