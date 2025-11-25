Юрист рассказал о наказании, грозящем продюсеру Андрею Разину за мошенничество
За мошенничество в особо крупном размере продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин может получить до 10 лет колонии. Об этом сайту aif.ru заявил заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.
Он напомнил, что мошенничество является не экономическим, а общеуголовным преступлением, а особо крупным размером считается ущерб свыше млн рублей.
«Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере... наказывается лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей», — указал юрист.
Ранее адвокат Асель Мухтарова-Казарновская, представляющая семью покойного певца Юрия Шатунова, заявила, что речь идёт о присвоении Разиным денежных средств, предназначенных поэту Сергею Кузнецову как лицензионное вознаграждение за исполнение песен «Ласкового мая», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
