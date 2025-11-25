Юрист рассказал о наказании, грозящем продюсеру Андрею Разину за мошенничество

Он напомнил, что мошенничество является не экономическим, а общеуголовным преступлением, а особо крупным размером считается ущерб свыше млн рублей.

«Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере... наказывается лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей», — указал юрист.

Ранее адвокат Асель Мухтарова-Казарновская, представляющая семью покойного певца Юрия Шатунова, заявила, что речь идёт о присвоении Разиным денежных средств, предназначенных поэту Сергею Кузнецову как лицензионное вознаграждение за исполнение песен «Ласкового мая», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».