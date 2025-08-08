Составление «белого списка» сервисов, к которым будет доступ у россиян при общей блокировке интернета – это эксперимент, в ходе которого хакеры будут искать «лазейки», заявил в интервью НСН управляющий партнер «ТМТ консалтинг» Константин Анкилов.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев ранее сообщил, что его ведомством вместе с мобильными операторами разработана технологическая схема доступа к массовым сервисам во время ограничений работы интернета. По его словам, в «белый список» войдут «все ресурсы, нужные для жизни», в том числе маркетплейсы, службы доставки и такси. Анкилов предупредил, что сейчас начнется «борьба оружия и брони».