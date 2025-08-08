«Борьба щита и меча!»: Хакеры будут искать лазейки в «белом списке» Минцифры

Интернет-ресурсы, которые попадут в «список Шадаева», будут контролироваться государством, однако в этом случае учиться будут «обе стороны», сказал в эфире НСН Константин Анкилов.

Составление «белого списка» сервисов, к которым будет доступ у россиян при общей блокировке интернета – это эксперимент, в ходе которого хакеры будут искать «лазейки», заявил в интервью НСН управляющий партнер «ТМТ консалтинг» Константин Анкилов.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев ранее сообщил, что его ведомством вместе с мобильными операторами разработана технологическая схема доступа к массовым сервисам во время ограничений работы интернета. По его словам, в «белый список» войдут «все ресурсы, нужные для жизни», в том числе маркетплейсы, службы доставки и такси. Анкилов предупредил, что сейчас начнется «борьба оружия и брони».

«Разводят» на информацию: Названа причина взлома «Аэрофлота»
«Всё это делается не на новых технологиях, но обе стороны учатся и применяют существующие технологии по-новому. Одни - для того, чтобы вредить, другие - чтобы защищаться. Российское правительство вместе с операторами изыскивает разные способы, чтобы защищаться и при этом минимизировать неудобства граждан. Сейчас наблюдается борьба меча и щита, оружия и брони. Это делается в первый раз, поэтому сейчас учатся обе стороны. Ключевое здесь – безопасность. Неудобства и вред для бизнеса менее значимы, чем то, что людям на голову может упасть беспилотник со взрывчаткой. Главный вопрос в том, чтобы хакеры не нашли лазейки в этих сервисах», - отметил эксперт.

Он объяснил, как эта схема будет работать технически.

«Задача в том, чтобы не допустить возможности прилетающих аппаратов подключаться к сети, и таким образом управлять ими, координировать их движение. Здесь самый простой путь - вообще отключить сеть, чтобы не к чему было подключаться. Но это настолько часто и такие неудобства создает для жизни и экономики, что сейчас нащупывается "исключение" для некоторых видов сервисов. Здесь будет использоваться самый надежный способ - это не учиться на практике и искать лазейки через тот или иной ресурс, а создать "белый список" - те сервисы, которые будут под контролем и через которые те, кто управляет беспилотниками, не смогут найти лазейки для подключения к ним. Контроль здесь, возможно, будет через глубокую инспекцию, проверку пакетов и анализ трафика», - заключил собеседник НСН.
Разработчикам антифрода для мессенджера Max напомнили о взломах Пентагона

В конце июля 2025 года хакеры провели кибератаку на ресурсы российской авиакомпании «Аэрофлот», ущерб которой составил десятки миллионов долларов. Помимо этого, в последнее время атакам подвергались крупные магазины, сети аптек, сервисы доставки и «Почта России». Российский хакер Александр Варской в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал эти атаки демонстрацией возможностей полукриминальных структур, сделавших из этого бизнес.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ИнтернетМинцифрыХакеры

Горячие новости

Все новости

партнеры