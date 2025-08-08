Омбудсмен усомнилась, что «спецсимки» защитят детей в интернете
Распространение детских сим-карт не поможет оградить подростков от криминала в соцсетях, заявила НСН Ксения Мишонова.
Детей нужно не допускать в соцсети, чтобы оградить их от негативного влияния и преступников, введение особых сим-карт здесь не поможет, рассказала детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова в беседе с НСН.
Министерство цифрового развития предложило ввести в оборот отдельные сим-карты для детей до 14 лет и обязать операторов, по запросу родителей, предоставлять им такой пакет услуг. У специальных карт будут нюансы: по ним нельзя будет авторизоваться в соцсетях, где есть возрастные ограничения, а родители смогут настроить фильтрацию трафика. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. Омбудсмен отметила, что новая инициатива может работать не так, как было задумано.
«Мне кажется, что у нас такие хитрые, предприимчивые и находчивые дети, что они могут обойти все эти истории. Они это делают и сейчас. На мой взгляд, нам надо двигаться к тому, чтобы подростков не было в соцсетях лет до 15. Уже многие страны идут по этому пути, отказывают в регистрации несовершеннолетним, потому что это влияет на психику. Если бы у детей не было доступа к Telegram, то у нас бы было бы очень маленькое количество историй, когда их вовлекают в экстремистскую, террористическую деятельность, когда педофилы орудуют, потому что они через Telegram в основном выходят и персонально ведут переписки. А детская или взрослая симка — это просто маркетинг», — пояснила она.
Ранее гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов заявил в беседе с НСН рассказал, почему в России стало меньше «серых» схем по продаже сим-карт.
