Детей нужно не допускать в соцсети, чтобы оградить их от негативного влияния и преступников, введение особых сим-карт здесь не поможет, рассказала детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова в беседе с НСН.

Министерство цифрового развития предложило ввести в оборот отдельные сим-карты для детей до 14 лет и обязать операторов, по запросу родителей, предоставлять им такой пакет услуг. У специальных карт будут нюансы: по ним нельзя будет авторизоваться в соцсетях, где есть возрастные ограничения, а родители смогут настроить фильтрацию трафика. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. Омбудсмен отметила, что новая инициатива может работать не так, как было задумано.