Россиян предупредили об участившихся отключениях мобильного интернета
Мобильный интернет в России будет пропадать все чаще, поэтому надо быть готовым пользоваться Wi-Fi, сказал НСН Денис Кусков.
За сбоем в работе мобильного интернета на Урале вряд ли стоит Роскомнадзор, потому что если бы Сеть «глушило» ведомство, то это коснулось бы большего количества регионов, сказал в эфире НСН гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков.
На территории Свердловской области и других регионов Урала зафиксированы перебои в работе мобильного интернета. Жители Екатеринбурга, Челябинска, Красноярска и других крупных городов жалуются на отсутствие мобильного интернета. Люди не могут заказать еду и вызвать такси, а в магазинах принимают только наличные. По данным сервиса Downdetector, перебои в работе мобильного интернета зафиксированы практически у всех операторов. Кусков предположил, что сбои в работе интернета на Урале связаны с обеспечением безопасности.
«Не только за Уралом, но и в Тюмени вчера и сегодня вообще нет интернета. Там был день города, видимо, из соображений безопасности интернет убирали. Вполне вероятно, что за Уралом это делали по тем же причинам. Если бы это был Роскомнадзор, то отключение коснулось бы большего количества территорий, оно не было бы локальным», - сказал собеседник НСН.
По его словам, ситуации с отключением мобильного интернета в городах России будут только учащаться.
«К сожалению, в ближайшее время подобных событий станет больше, поэтому надо пользоваться проводной связью - интернетом через Wi-Fi. Некоторые губернаторы и мэры устанавливают в городах точки с Wi-Fi, однако покрыть целый город сетью не получится, да и не очень нужно. Однако все равно важно иметь такие точки, в которых можно подключиться к Сети, загрузить карты, получить какую-то информацию», - заключил эксперт.
Ранее эксперт по беспилотникам Алексей Чадаев объяснил, что блокировка мобильного интернета при атаке БПЛА помогает, потому что дроны подключаются к общегородской мобильной сети 4G, а оператор получает возможность навести цель.
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