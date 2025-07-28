По его словам, ситуации с отключением мобильного интернета в городах России будут только учащаться.

«К сожалению, в ближайшее время подобных событий станет больше, поэтому надо пользоваться проводной связью - интернетом через Wi-Fi. Некоторые губернаторы и мэры устанавливают в городах точки с Wi-Fi, однако покрыть целый город сетью не получится, да и не очень нужно. Однако все равно важно иметь такие точки, в которых можно подключиться к Сети, загрузить карты, получить какую-то информацию», - заключил эксперт.

Ранее эксперт по беспилотникам Алексей Чадаев объяснил, что блокировка мобильного интернета при атаке БПЛА помогает, потому что дроны подключаются к общегородской мобильной сети 4G, а оператор получает возможность навести цель.

