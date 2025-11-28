Путин 4-5 декабря посетит Индию
28 ноября 202510:22
Президент России Владимир Путин посетит Индию 4-5 декабря. Об этом сообщили в Кремле.
«Владимир Путин посетит с государственным визитом Республику Индию», - указан в сообщении.
Российский лидер отправится в Индию по приглашению премьер-министра республики Нарендры Моди.
Ранее Путин завершил трехдневный визит в Бишкек, в рамках которого провел переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым и поучаствовал в саммите ОДКБ, пишет 360.ru.
