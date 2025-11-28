На юге Москвы загорелось административно-складское здание
28 ноября 202511:00
Административно-складское здание загорелось на юге Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.
«Поступило сообщении о пожаре в 3-этажном... здании на Каширском шоссе», - отметил собеседник агентства.
В момент ЧП в строении находились восемь человек, они самостоятельно покинули здание.
Позднее пожар ликвидировали на площади 10 квадратных метров. Никто не пострадал.
Ранее в Салехарде произошло возгорание в многоэтажном доме, были эвакуированы 20 человек, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На юге Москвы загорелось административно-складское здание
- «Стопроцентный износ»: К чему приведет заморозка тарифов ЖКУ
- Путин 4-5 декабря посетит Индию
- К главе офиса украинского президента Ермаку пришли с обысками
- Пугачева может потерять товарный знак «Рождественские встречи»
- Эксперты насчитали 63 атакующие промышленность РФ хакерские группировки
- В Воронежской области из-за атаки дронов получили повреждения жилой дом и АЗС
- Орбан обсудит с Путиным урегулирование конфликта на Украине
- Болельщики «Омонии» вывесили российский флаг на матче с киевским «Динамо»
- Пункты раздора: Путин не примет «план Трампа» без признания Крыма и Донбасса
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru