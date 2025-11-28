На юге Москвы загорелось административно-складское здание

Административно-складское здание загорелось на юге Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.

«Поступило сообщении о пожаре в 3-этажном... здании на Каширском шоссе», - отметил собеседник агентства.

В момент ЧП в строении находились восемь человек, они самостоятельно покинули здание.

Позднее пожар ликвидировали на площади 10 квадратных метров. Никто не пострадал.

Ранее в Салехарде произошло возгорание в многоэтажном доме, были эвакуированы 20 человек, пишет Ura.ru.

