«Стопроцентный износ»: К чему приведет заморозка тарифов ЖКУ
На обновление коммунальной инфраструктуры нужно 4,5 трлн рублей, поэтому россиянам придется выбрать между повышением тарифов или полным крахом коммуникаций через пару лет, заявила НСН Светлана Разворотнева.
Заморозка тарифов на жилищно-коммунальные услуги через 2-3 года грозит россиянам полным отсутствием воды, тепла и электроэнергии. Об этом НСН рассказала председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.
Депутат Госдумы Сергей Миронов призвал правительство рассмотреть возможность заморозки тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) на 2026 год, пишет Life.ru. Депутат напомнил, что ожидается двойное повышение тарифов: общее по стране с 1 января на 1,7% из-за повышения НДС на 2% и с 1 октября. Во втором случае индексация в разных регионах может составить от 8% до 17,5%. Разворотнева рассказала, к чему приведет реализация идеи Миронова.
«Я понимаю Миронова - перед выборами самый легкий путь сказать о том, что надо заморозить тарифы. Но что он скажет гражданам через 2-3 года, когда у нас в городах массово будут отсутствовать тепло, вода, электроэнергия? Потому что во многих регионах износ коммунальных сетей доходит до 100%. Вся советская коммунальная инфраструктура совершенно исчерпала свой срок службы. В ценах 2021-го года надо было 4,5 трлн на ее модернизацию. Сейчас где-то 1,8 трлн до 2030 года. Эту сумму даст федеральный бюджет и околобюджетные источники. Откуда брать остальное - пока непонятно. Если заморозить тарифы, то суммы должны быть гораздо больше. Поэтому либо замораживать тарифы, либо остаться без коммунальных услуг», - рассказала она.
По ее словам, проблема еще и в том, что граждане платят большие счета за неэффективные услуги из-за дорогого, но старого оборудования.
«При этом, конечно, мы должны максимально усиливать контроль за использованием каждого рубля, который платят граждане и бюджет. Сейчас, к сожалению, очень часто граждане платят за неэффективность. До сих пор стоят котельные с избыточными мощностями, производить тепло на которых дико дорого. Бюджеты продолжают платить за выпадающие доходы, а не за то, чтобы ее обновить», - отметила она.
Депутат подчеркнула, что сейчас идет активное ужесточение законодательства для ресурсоснабжающих организаций.
«Сейчас мы постепенно усиливаем давление. У нас уже невозможно заключать концессионные соглашения без обязательств реализовать инвестиционную программу. В стадии обсуждения два законопроекта в Думе, при которых ресурсоснабжающие организации обязательно должны принимать инвестиционные программы и отчитываться по ним. Все это позволит более эффективно использовать средства. Но средств все равно катастрофически не хватает», - подытожила она.
Ранее Разворотнева рассказала НСН, что повышать тарифы на ЖКУ в следующем году точно не будут более двух раз, а анонсированные тарифы являются лишь допустимым пределом для регионов, в каждом из которых будут определять повышение самостоятельно.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Кремле отказались раскрывать все параметры плана по Украине
- Кинолог рассказал, как продлить жизнь собаке без таблеток
- Отец рэпера Macan рассказал, что его сын отправился в армию
- «Турист не заметит»: Зачем в России расширят налог на сдачу частных домов
- В Бердске три человека пострадали при ЧП на заводе
- Лукьяненко рассказал, как создать российскую «Нобелевку» по литературе
- На юге Москвы загорелось административно-складское здание
- «Стопроцентный износ»: К чему приведет заморозка тарифов ЖКУ
- Путин 4-5 декабря посетит Индию
- К главе офиса украинского президента Ермаку пришли с обысками
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru