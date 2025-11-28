Заморозка тарифов на жилищно-коммунальные услуги через 2-3 года грозит россиянам полным отсутствием воды, тепла и электроэнергии. Об этом НСН рассказала председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

Депутат Госдумы Сергей Миронов призвал правительство рассмотреть возможность заморозки тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) на 2026 год, пишет Life.ru. Депутат напомнил, что ожидается двойное повышение тарифов: общее по стране с 1 января на 1,7% из-за повышения НДС на 2% и с 1 октября. Во втором случае индексация в разных регионах может составить от 8% до 17,5%. Разворотнева рассказала, к чему приведет реализация идеи Миронова.

«Я понимаю Миронова - перед выборами самый легкий путь сказать о том, что надо заморозить тарифы. Но что он скажет гражданам через 2-3 года, когда у нас в городах массово будут отсутствовать тепло, вода, электроэнергия? Потому что во многих регионах износ коммунальных сетей доходит до 100%. Вся советская коммунальная инфраструктура совершенно исчерпала свой срок службы. В ценах 2021-го года надо было 4,5 трлн на ее модернизацию. Сейчас где-то 1,8 трлн до 2030 года. Эту сумму даст федеральный бюджет и околобюджетные источники. Откуда брать остальное - пока непонятно. Если заморозить тарифы, то суммы должны быть гораздо больше. Поэтому либо замораживать тарифы, либо остаться без коммунальных услуг», - рассказала она.

По ее словам, проблема еще и в том, что граждане платят большие счета за неэффективные услуги из-за дорогого, но старого оборудования.

«При этом, конечно, мы должны максимально усиливать контроль за использованием каждого рубля, который платят граждане и бюджет. Сейчас, к сожалению, очень часто граждане платят за неэффективность. До сих пор стоят котельные с избыточными мощностями, производить тепло на которых дико дорого. Бюджеты продолжают платить за выпадающие доходы, а не за то, чтобы ее обновить», - отметила она.