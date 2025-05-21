Государство одним нажатием кнопки может отключить интернет в отдельно взятом регионе, операторы не способны на это повлиять, поэтому судиться с ними бесполезно. Об этом НСН заявил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Мобильный интернет в Липецкой области отключили военные, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, это было сделано в целях безопасности на фоне массированной атаки беспилотников по российским регионам. Сбои в работе мобильного интернета также есть в Тульской и Владимирской областях, утром они были в Подмосковье. Ведущие операторы связи ссылаются на независящие от них обстоятельства. Муртазин пояснил, что такая технология периодически используется в различных регионах, операторы не могут повлиять на такое отключение.