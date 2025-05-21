Россиянам рассказали, как государство «одной кнопкой» отключает мобильный интернет
Государство периодически использует отключение мобильного интернета в конкретных регионах в случае угрозы, операторы об этом узнают уже постфактум, сказал НСН Эльдар Муртазин.
Государство одним нажатием кнопки может отключить интернет в отдельно взятом регионе, операторы не способны на это повлиять, поэтому судиться с ними бесполезно. Об этом НСН заявил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Мобильный интернет в Липецкой области отключили военные, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, это было сделано в целях безопасности на фоне массированной атаки беспилотников по российским регионам. Сбои в работе мобильного интернета также есть в Тульской и Владимирской областях, утром они были в Подмосковье. Ведущие операторы связи ссылаются на независящие от них обстоятельства. Муртазин пояснил, что такая технология периодически используется в различных регионах, операторы не могут повлиять на такое отключение.
«Такая технология периодически используется в разных регионах, где идет атака дронов или какая-то другая угроза. Это повышает шансы избежать неприятностей, “рубильник” - кнопка в компьютере, которая отключает мобильный интернет - у государства есть, государство его периодически использует. Регулируется охват отключения, оборудование стоит на конкретных сетях, а дальше уже государство выбирает конкретный регион, конкретного оператора, конкретную область. Операторы не могут повлиять на это — они об этом узнают постфактум. Они не несут финансовых потерь, поскольку это форс-мажор, который никем и никак не компенсируется. Даже в суде абонентам ничего добиться не получится», — сказал Муртазин.
Ранее эксперт по беспилотникам Алексей Чадаев объяснил, что блокировка мобильного интернета при атаке БПЛА помогает, потому что дроны подключаются к общегородской мобильной сети 4G, а оператор получает возможность навести цель.
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