Реестр педофилов: В СПЧ призвали родителей не оставлять детей без присмотра

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о пожизненном лишении свободы для педофилов. Поправки вносятся в статьи 131 («Изнасилование») и 132 УК («Насильственные действия сексуального характера»). Теперь пожизненное лишение свободы будет грозить за сексуальное насилие над несовершеннолетними, совершённое повторно, либо в отношении двух и более несовершеннолетних, либо если оно было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности.

По мнению члена СПЧ, законопроект не прошел должного обсуждения, к которому следовало бы активней привлекать экспертов, психологов, педагогов, медиков и правозащитников. Параллельно с лишением свободы для педофилов нужно обратить внимание на тех, кто был осужден за подобные преступления прежде.

«Эти люди должны быть на учете, такая международная практика есть. Должен быть составлен реестр педофилов, они обязаны носить браслеты, за ними должно вестись необходимое наблюдение, нужно знать о месте их проживания и где работают. Этот момент нужно усилить. Кроме того, есть и опыт зарубежных стран, где применяется химическая кастрация. Надо изучать, насколько этот опыт успешен и применим ли в России», - отметил Брод.