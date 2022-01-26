Реестр педофилов: В СПЧ призвали родителей не оставлять детей без присмотра
Член СПЧ рассказал НСН о необходимости исключить в связи с принятием закона возможности для злоупотреблений, а также составить реестр ранее судимых за сексуальное насилие над детьми.
Правозащитники намерены вести мониторинг правоприменения закона о пожизненном заключении для педофилов, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.
«О необходимости изменения законодательства говорилось уже давно. Любое сообщение, которое связано с подобными трагедиями, вызывает широкий резонанс, волну справедливого негодования, кто-то на этой теме спекулирует и призывает к введению смертной казни. Я противник этой меры из-за возможности судебных ошибок. Могут быть проблемы в ходе следственных действий, со стороны судов может быть необъективное рассмотрение, ложные сообщения. Здесь нужно смотреть, чтобы законодательством не злоупотребляли. Многое будет зависеть от добросовестности наших силовых структур и судебной власти, мониторинга процесса со стороны правозащитников», - сказал Брод.
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о пожизненном лишении свободы для педофилов. Поправки вносятся в статьи 131 («Изнасилование») и 132 УК («Насильственные действия сексуального характера»). Теперь пожизненное лишение свободы будет грозить за сексуальное насилие над несовершеннолетними, совершённое повторно, либо в отношении двух и более несовершеннолетних, либо если оно было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности.
По мнению члена СПЧ, законопроект не прошел должного обсуждения, к которому следовало бы активней привлекать экспертов, психологов, педагогов, медиков и правозащитников. Параллельно с лишением свободы для педофилов нужно обратить внимание на тех, кто был осужден за подобные преступления прежде.
«Эти люди должны быть на учете, такая международная практика есть. Должен быть составлен реестр педофилов, они обязаны носить браслеты, за ними должно вестись необходимое наблюдение, нужно знать о месте их проживания и где работают. Этот момент нужно усилить. Кроме того, есть и опыт зарубежных стран, где применяется химическая кастрация. Надо изучать, насколько этот опыт успешен и применим ли в России», - отметил Брод.
Наконец, правозащитник указал на необходимость ответственности самих родителей, а также проведение просветительской работа среди взрослых.
«Нередко жертвами педофилов становились дети, которые гуляли без присмотра старших. Сейчас другие времена, 30 лет назад это родителей особо не волновало, сейчас же дети должны быть под присмотром старших - родителей, педагогов. Оставлять их на улицах, как показывает практика, рискованно», - добавил член СПЧ.
В Следственном комитете России сегодня поддержали предложение об отмене срока давности за насилие над детьми, а спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости изучить опыт стан по применению химической кастрации для педофилов и возможность применения такой практики в России.
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