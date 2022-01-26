Матвиенко предложила изучить вопрос химической кастрации педофилов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о возможности применения химической кастрации для педофилов в России. Об этом она сказала на заседании Совфеда в среду, 26 января.

«В ряде стран есть химическая кастрация. Может быть, и это надо посмотреть, изучить опыт других государств», - передает слова Матвиенко ТАСС. При этом она не поддержала возвращение смертной казни для педофилов.

Так Матвиенко отреагировала на предложение сенатора Эдуарда Росселя «расстреливать» педофилов. Ранее Совфед на заседании одобрил закон о пожизненном лишении свободы для педофилов.



Ранее заведующий лабораторией судебной сексологии Центра психиатрии имени Сербского Андрей Ткаченко в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что педофилия может быть излечена, однако для этого необходимо комбинировать медикаменты с психотерапией.

