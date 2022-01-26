В СК поддержали идею об отмене срока давности за преступления против детей
В Следственном комитете России поддержали предложение об отмене срока давности за насилие над детьми. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что предлагаемые изменения позволят усилить защиту детей от преступлений против половой неприкосновенности.
В СК подчеркнули, что иногда ребенок из-за эмоциональных и психических факторов не рассказывает родственникам или в правоохранительные органы о факте сексуального насилия. В связи с этим бывает, что пострадавшие заявляют о преступлении только по достижению 18 лет, когда его срок давности уже истек, а причастный к этому правонарушитель не несет наказания.
В ведомстве также предложили доработать статью УК, касающуюся ответственности за понуждение к действиям сексуального характера, дополнив ее такими квалифицирующими признаками, которые предусматривали бы более строгое наказание. Отмечается, что условиями для этого станут наличие судимости у правонарушителя, использование СМИ, а также совершение преступления группой лиц. В СК предложили отнести такое правонарушение в разряд тяжких.
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