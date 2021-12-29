Милонов предложил создать открытую электронную базу педофилов

«Подобная база будет помогать разного рода работодателям, арендодателям и т. п. исключать взаимодействие с педофилами-преступниками и, как следствие, создавать условия повышенной безопасности для детей», — подчеркнул Милонов.

Депутат считает, что несмотря на принимаемые властями меры, педофилам нередко удается находить возможности для «удовлетворения своих больных фантазий и влечений» и устраиваться на должности, связанные со взаимодействием с детьми.

В Ассоциации родительских комитетов и сообществ поддержали предложение Милонова. Как отметила председатель организации Ольга Леткова, создание электронной базы осужденных за преступления против половой неприкосновенности детей — необходимая минимальная мера, и в отношении этих лиц следует установить пожизненный контроль.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести смертную казнь для педофилов. Так парламентарий прокомментировал закон об ужесточении наказания за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних, напоминает «Свободная пресса».

