Милонов предложил создать открытую электронную базу педофилов
Электронную базу лиц, осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, следует создать при МВД. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщает RT со ссылкой на копию письма парламентария на имя главы МВД Владимира Колокольцева.
«Подобная база будет помогать разного рода работодателям, арендодателям и т. п. исключать взаимодействие с педофилами-преступниками и, как следствие, создавать условия повышенной безопасности для детей», — подчеркнул Милонов.
Депутат считает, что несмотря на принимаемые властями меры, педофилам нередко удается находить возможности для «удовлетворения своих больных фантазий и влечений» и устраиваться на должности, связанные со взаимодействием с детьми.
В Ассоциации родительских комитетов и сообществ поддержали предложение Милонова. Как отметила председатель организации Ольга Леткова, создание электронной базы осужденных за преступления против половой неприкосновенности детей — необходимая минимальная мера, и в отношении этих лиц следует установить пожизненный контроль.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести смертную казнь для педофилов. Так парламентарий прокомментировал закон об ужесточении наказания за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних, напоминает «Свободная пресса».
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