Штрафы или вакцина? Что спасёт Россию от пандемии COVID

Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что пандемию остановит вакцинация. И чем больше будет вакцин, тем лучше медики смогут определять нужную в том или ином случае и адресно ее применять, считает академик.

В августе Минздрав зарегистрировал первый в мире препарат для профилактики COVID-19 «Спутник V», и летом он успешно прошел две стадии исследований. Несколько недель назад ведомство начало процесс регистрации еще одной российской вакцины — «ЭпиВакКороны». Параллельно идет работа над созданием живой вакцины от Центра исследований имени Чумакова РАН.

Меж тем число заболевших в России растет изо дня в день, после 20-ых чисел сентября наблюдается существенный скачок с 4-5 тысяч заболевших в день до 12-13 тысяч.

Главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил НСН, что плато следует ожидать лишь в первой декаде ноября.

«Обычно, как мы видели в предыдущий период, плато составляет около двух недель. Когда именно оно будет достигнуто предсказать сложно, но, вероятнее всего, это первая декада ноября», - сказал Чуланов.

В этой ситуации медики настойчиво рекомендуют самые стандартные и вполне эффективные методы профилактики коронавируса: средства индивидуальной защиты, социальная дистанция и санитайзеры.

Но, как отметил в интервью «КП», президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, россияне в условиях пандемии коронавируса полагаются на авось,.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в эфире НСН рассказал, как повысить дисциплину россиян в условиях пандемии.

«По моим наблюдениям, примерно треть населения игнорирует или пытается игнорировать рекомендованные нормы. В первую очередь, необходимо проводить дальнейшую разъяснительную работу, чтобы человек сам дошел до этой необходимости. В очередной раз напоминать, что это серьезное заболевание, чреватое осложнениями и даже смертью. Это лучший вариант, чтобы люди это делали добровольно и осмысленно. Второй вариант, жесткий, с которого начали, это меры наказательно-карательного характера», - отметил депутат.