Штрафы или вакцина? Что спасёт Россию от пандемии COVID
Пока массовая вакцинация от COVID-19 не началась, эксперты рассуждают о том, как мотивировать россиян соблюдать антикоронавирусные ограничения.
Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что пандемию остановит вакцинация. И чем больше будет вакцин, тем лучше медики смогут определять нужную в том или ином случае и адресно ее применять, считает академик.
В августе Минздрав зарегистрировал первый в мире препарат для профилактики COVID-19 «Спутник V», и летом он успешно прошел две стадии исследований. Несколько недель назад ведомство начало процесс регистрации еще одной российской вакцины — «ЭпиВакКороны». Параллельно идет работа над созданием живой вакцины от Центра исследований имени Чумакова РАН.
Меж тем число заболевших в России растет изо дня в день, после 20-ых чисел сентября наблюдается существенный скачок с 4-5 тысяч заболевших в день до 12-13 тысяч.
Главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил НСН, что плато следует ожидать лишь в первой декаде ноября.
«Обычно, как мы видели в предыдущий период, плато составляет около двух недель. Когда именно оно будет достигнуто предсказать сложно, но, вероятнее всего, это первая декада ноября», - сказал Чуланов.
В этой ситуации медики настойчиво рекомендуют самые стандартные и вполне эффективные методы профилактики коронавируса: средства индивидуальной защиты, социальная дистанция и санитайзеры.
Но, как отметил в интервью «КП», президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, россияне в условиях пандемии коронавируса полагаются на авось,.
Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в эфире НСН рассказал, как повысить дисциплину россиян в условиях пандемии.
«По моим наблюдениям, примерно треть населения игнорирует или пытается игнорировать рекомендованные нормы. В первую очередь, необходимо проводить дальнейшую разъяснительную работу, чтобы человек сам дошел до этой необходимости. В очередной раз напоминать, что это серьезное заболевание, чреватое осложнениями и даже смертью. Это лучший вариант, чтобы люди это делали добровольно и осмысленно. Второй вариант, жесткий, с которого начали, это меры наказательно-карательного характера», - отметил депутат.
Вице-премьер Татьяна Голикова выдвинула россиянам ультиматум, в котором пригрозила ввести режим самоизоляции, если люди не будут соблюдать санитарные меры. Она отметила, что большинство новых заболевших коронавирусом не носили маски и не соблюдали социальную дистанцию.
Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в эфире НСН рассказал, как заставить россиян надеть маски и перчатки.
«Вариант, что власти начнут использовать не штрафы, а поощрения – маловероятен. Их просто найти трудно. Одна угроза остается в руках. Параллельно нужно разъяснять людям, в чем опасность. Страх во многом связан с тем, что появляются заболевшие среди знакомых. Не значимые фигуры, а именно знакомые. Это сразу меняет реакцию. Мы видели, как эпидемия движется по стране: сначала только Москва обеспокоена, потом уже в других городах все больше людей воспринимают ситуацию как личный стресс», - напомнил специалист.
Число случаев заражения коронавирусом в мире увеличилось на более 2,2 млн с 5 по 11 октября. По данным Всемирной организации здравоохранения, показатель стал рекордным за весь период пандемии.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 12 октября, в России число случаев заражения коронавирусом за сутки выросло на 13 592 – до 1 312 310.
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