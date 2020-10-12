В Минздраве назвали сроки выхода на плато по COVID-19
Главный внештатный инфекционист Минздрава в эфире НСН рассказал, когда Россия сможет выйти на плато заболеваемости коронавирусом.
В России ежедневно увеличивается ежесуточный прирост заболевших коронавирусом. За последнии сутки выявлено 13 592 больных коронавирусом. Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная высказала мнение РИА Новости, что плато следует ждать в течение следующих 10-20 дней, так как «многие ограничительные меры были уже введены в конце сентября — начале октября».
Собеседник НСН, главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов, считает, что плато следует ожидать лишь в первой декаде ноября.
«Обычно, как мы видели в предыдущий период, плато составляет около двух недель. Когда именно оно будет достигнуто предсказать сложно, но, вероятнее всего, это первая декада ноября», - сказал Чуланов.
При этом он отметил, что такого рода прогнозы пока «имеют недостаточно данных, оснований для высокой точности, поэтому являются очень ориентировочным». Одной из причин этого, по его словам, является отличный от прошлого роста заболеваемости период.
«Сейчас мы попадаем в начало эпидемиологического сезона. А в прошлый раз это был самый хвост. Когда мы вошли в разгар эпидемии коронавируса в РФ, то эпидемический сезон ОРВИ уже был на самом хвосте и даже выходили из него - пик по коронавирусу был в мае, а май это уже не пик эпидсезона ОРВИ. Сейчас же мы синхронизировались – и рост COVID-19, и входим в эпидсезон респираторных инфекций», - уточнил инфекционист.
В связи с этим, он считает, что развитие пандемии в России сейчас может иметь такое же относительно благоприятное, как в России наблюдали в мае, когда был довольно короткий период плато, а затем постепенное снижение заболеваемости. Однако, по мнению специалиста, может быть и затяжной период, когда заболеваемость будет высокой и продлится долгое время.
По оценке Пшеничной, показатель ежесуточного прироста не поднимется выше 17-18 тысяч человек.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+13 592 / сут.
Умерли
22 722+125 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+3 793 / сут.
- Главы Минобороны России и Турции обсудили ситуацию в Карабахе
- МВД Белоруссии предупредило о готовности применить боевое оружие в Минске
- Умер знаменитый художник времен перестройки
- Мэрия Бишкека оценила предварительный ущерб от беспорядков
- МИД Армении назвал условие эффективных переговоров по Карабаху
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru