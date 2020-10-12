В Минздраве назвали сроки выхода на плато по COVID-19

В России ежедневно увеличивается ежесуточный прирост заболевших коронавирусом. За последнии сутки выявлено 13 592 больных коронавирусом. Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная высказала мнение РИА Новости, что плато следует ждать в течение следующих 10-20 дней, так как «многие ограничительные меры были уже введены в конце сентября — начале октября».

Собеседник НСН, главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов, считает, что плато следует ожидать лишь в первой декаде ноября.

«Обычно, как мы видели в предыдущий период, плато составляет около двух недель. Когда именно оно будет достигнуто предсказать сложно, но, вероятнее всего, это первая декада ноября», - сказал Чуланов.

При этом он отметил, что такого рода прогнозы пока «имеют недостаточно данных, оснований для высокой точности, поэтому являются очень ориентировочным». Одной из причин этого, по его словам, является отличный от прошлого роста заболеваемости период.