Панов: лучшее средство в борьбе с коронавирусом – дисциплина
Писатель в эфире НСН предложил убедиться в эффективности дисциплины в борьбе с COVID-19 на примере Китая.
В Москве начали действовать ограничения из-за ухудшения ситуации по коронавирусу. В частотности, с сегодняшнего дня столичные работодатели обязаны были перевести на удаленный формат работы не менее трети своих сотрудников. Сегодня же начались проверки по исполнению данного поручения. В случае нарушения компаниям грозят штрафы до 300 тысяч рублей. Кроме того, в столице ограничено передвижение для школьников, пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями.
Писатель Вадим Панов в беседе с НСН отметил, что только при строгой дисциплине удастся победить пандемию COVID-19.
«С одной стороны, новость может показаться достаточно жесткой. С другой, на примере того же самого Китая, мы можем убедиться, что только четкое и неукоснительное соблюдение эпидемиологических правил может гарантировать остановку распространения болезни. Правила, которые придумываются для борьбы с распространением инфекции, работают. Но работают они только в том случае, если им следовать», – сказал он.
Кроме того, Панов в эксклюзивном интервью НСН назвал профанацией вынужденное из-за эпидемии дистанционное обучение школьников.
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