Панов: лучшее средство в борьбе с коронавирусом – дисциплина

В Москве начали действовать ограничения из-за ухудшения ситуации по коронавирусу. В частотности, с сегодняшнего дня столичные работодатели обязаны были перевести на удаленный формат работы не менее трети своих сотрудников. Сегодня же начались проверки по исполнению данного поручения. В случае нарушения компаниям грозят штрафы до 300 тысяч рублей. Кроме того, в столице ограничено передвижение для школьников, пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями.

Писатель Вадим Панов в беседе с НСН отметил, что только при строгой дисциплине удастся победить пандемию COVID-19.