В Госдуме назвали способы повышения сознательности россиян на фоне COVID-19

Член комитета Госдумы по охране здоровья в эфире НСН рассказал, как повысить дисциплину россиян в условиях пандемии коронавируса.



Россияне в условиях пандемии коронавируса полагаются на авось, такое мнение в интервью КП выразил президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. Он указал на рост числа инфицированных и госпитализированных с диагнозом COVID-19.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в эфире НСН рассказал, как повысить дисциплину россиян в условиях пандемии.

«По моим наблюдениям, примерно треть населения игнорирует ли пытается игнорировать рекомендованные нормы. В первую очередь, необходимо проводить дальнейшую разъяснительную работу, чтобы человек сам дошел до этой необходимости. В очередной раз напоминать, что это серьезное заболевание, чреватое осложнениями и даже смертью. Это лучший вариант, чтобы люди это делали добровольно и осмысленно. Второй вариант, жесткий, с которого начали, это меры наказательно-карательного характера», - отметил депутат.

До 170 магазинов в Москве закрыты за нарушение масочного режима

При этом он не считает, что нужно ужесточать наказание за нарушение масочного режима.

«Думаю, тех штрафов, которые уже есть, вполне достаточно. Это 5000 рублей, если мы говорим о Москве. В некоторых регионах и до 30 тысяч штрафуют. Так что вопрос сегодня в неотвратимости наказания, если уж решились на этот шаг», - добавил Куринный.

Ранее Куринный рассказал НСН, когда иностранные государства могут проявить интерес к российской вакцине от коронавируса.

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Фото: mos.ru/Максим Денисов
ТЕГИ:Леонид РошальКоронавирусЗащитная маска
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