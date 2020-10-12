В Госдуме назвали способы повышения сознательности россиян на фоне COVID-19

Россияне в условиях пандемии коронавируса полагаются на авось, такое мнение в интервью КП выразил президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. Он указал на рост числа инфицированных и госпитализированных с диагнозом COVID-19.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в эфире НСН рассказал, как повысить дисциплину россиян в условиях пандемии.

«По моим наблюдениям, примерно треть населения игнорирует ли пытается игнорировать рекомендованные нормы. В первую очередь, необходимо проводить дальнейшую разъяснительную работу, чтобы человек сам дошел до этой необходимости. В очередной раз напоминать, что это серьезное заболевание, чреватое осложнениями и даже смертью. Это лучший вариант, чтобы люди это делали добровольно и осмысленно. Второй вариант, жесткий, с которого начали, это меры наказательно-карательного характера», - отметил депутат.