Психолог рассказал, как заставить россиян надеть маски и перчатки
Мотивировать россиян соблюдать ограничения из-за COVID-19 у властей не получается - более эффективны наглядные примеры, заявил в эфире НСН психолог Сергей Ениколопов.
Вице-премьер Татьяна Голикова выдвинула россиянам ультиматум, в котором пригрозила ввести режим самоизоляции, если люди не будут соблюдать санитарные меры. Она отметила, что большинство новых заболевших коронавирусом не носили маски и не соблюдали социальную дистанцию.
Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в эфире НСН рассказал, удается ли властям удается «по-хорошему» мотивировать людей снова соблюдать ограничения.
«К сожалению, нет. Каждый день повторяют, но люди не делают этого. Не работает также и авторитет известных людей. У нас слишком большой разброс в том, кто кого слушает. Пожилые люди более законопослушны и слушают известных людей. К сожалению, в основном это артисты, они не интеллектуалы. Влиятельных интеллектуалов у нас нет», - сказал он.
По мнению психолога, соблюдать ограничений из-за COVID-19 россиян стимулируют истории о заболевших знакомых.
«Вариант, что власти начнут использовать не штрафы, а поощрения – маловероятен. Их просто найти трудно. Одна угроза остается в руках. Параллельно нужно разъяснять людям, в чем опасность. Страх во многом связан с тем, что появляются заболевшие среди знакомых. Не значимые фигуры, а именно знакомые. Это сразу меняет реакцию. Мы видели, как эпидемия движется по стране: сначала только Москва обеспокоена, потом уже в других городах все больше людей воспринимают ситуацию как личный стресс», - напомнил специалист.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, что введение в стране нового карантина из-за коронавируса сейчас не рассматривается. По словам представителя Кремля, в регионах ведется работа и принимаются все необходимые меры для защиты населения.
В частности, мэр Москвы Сергей Собянин обязал работодателей перевести на удаленку не менее 30% сотрудников. Такой режим работы будет действовать с 5 по 28 октября. Исключение возможно для тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным. Вместе с тем он заявил, что в случае неисполнение предписаний карантин будет «не за горами».
В свою очередь, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН выразил мнение, что власти Москвы исходили из возможностей столичного бизнеса.
Он также рассказал, что срок с 5 по 28 октября является оправданным, так как это инкубационный период коронавируса и два инкубационных периода гриппа.
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