Психолог рассказал, как заставить россиян надеть маски и перчатки

«К сожалению, нет. Каждый день повторяют, но люди не делают этого. Не работает также и авторитет известных людей. У нас слишком большой разброс в том, кто кого слушает. Пожилые люди более законопослушны и слушают известных людей. К сожалению, в основном это артисты, они не интеллектуалы. Влиятельных интеллектуалов у нас нет», - сказал он.

По мнению психолога, соблюдать ограничений из-за COVID-19 россиян стимулируют истории о заболевших знакомых.

«Вариант, что власти начнут использовать не штрафы, а поощрения – маловероятен. Их просто найти трудно. Одна угроза остается в руках. Параллельно нужно разъяснять людям, в чем опасность. Страх во многом связан с тем, что появляются заболевшие среди знакомых. Не значимые фигуры, а именно знакомые. Это сразу меняет реакцию. Мы видели, как эпидемия движется по стране: сначала только Москва обеспокоена, потом уже в других городах все больше людей воспринимают ситуацию как личный стресс», - напомнил специалист.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, что введение в стране нового карантина из-за коронавируса сейчас не рассматривается. По словам представителя Кремля, в регионах ведется работа и принимаются все необходимые меры для защиты населения.

В частности, мэр Москвы Сергей Собянин обязал работодателей перевести на удаленку не менее 30% сотрудников. Такой режим работы будет действовать с 5 по 28 октября. Исключение возможно для тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным. Вместе с тем он заявил, что в случае неисполнение предписаний карантин будет «не за горами».

В свою очередь, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН выразил мнение, что власти Москвы исходили из возможностей столичного бизнеса.

Он также рассказал, что срок с 5 по 28 октября является оправданным, так как это инкубационный период коронавируса и два инкубационных периода гриппа.

