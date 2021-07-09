«Не справляются с нервами». Ресторатор о конфликтах из-за QR-кодов

«Процедура несложная, она уже налажена. На сегодняшний день порядка 55% торговых центров перешли на этот формат работы. Охрана, безусловно, нужна, а точнее человек, который проверяет QR-коды. В основном в торговых центрах допуск в зону посадки осуществляет именно охрана торгового центра», - отметил Гончаров.

На прошлой неделе брат футболиста Александра Кокорина Кирилл был задержан в Москве за мелкое хулиганство. В компании приятеля он зашел в ресторан одной из столичных гостиниц, где их отказались обслуживать без QR-кодов. Молодые люди вступили в горячую перепалку с сотрудниками гостиницы, пришлось вызвать полицию.

Тем не менее, по словам ресторатора Михаила Гончарова, посетители в большинстве случаев воспринимают новые правила адекватно, конфликты случаются нечасто.