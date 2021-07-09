«Не справляются с нервами». Ресторатор о конфликтах из-за QR-кодов

Основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров рассказал, что конфликтные ситуации с клиентами на почве проверки QR-кодов происходят регулярно.

Департамент торговли и услуг Москвы разъяснил правила работы фуд-кортов в торговых центрах: чтобы принимать посетителей без QR-кодов и их заказы навынос, точки общепита должны будут оградить зону посадки.

Больше половины торговых центров уже перешли на такой формат работы, наладив систему проверки QR-кодов в зоне посадки, рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» основатель и генеральный директор сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.

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«Процедура несложная, она уже налажена. На сегодняшний день порядка 55% торговых центров перешли на этот формат работы. Охрана, безусловно, нужна, а точнее человек, который проверяет QR-коды. В основном в торговых центрах допуск в зону посадки осуществляет именно охрана торгового центра», - отметил Гончаров.

На прошлой неделе брат футболиста Александра Кокорина Кирилл был задержан в Москве за мелкое хулиганство. В компании приятеля он зашел в ресторан одной из столичных гостиниц, где их отказались обслуживать без QR-кодов. Молодые люди вступили в горячую перепалку с сотрудниками гостиницы, пришлось вызвать полицию.

Тем не менее, по словам ресторатора Михаила Гончарова, посетители в большинстве случаев воспринимают новые правила адекватно, конфликты случаются нечасто.

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«По поводу скандалов, их не так много, потому что все-таки за прошлый год люди уже осознали, что требуется, например, соблюдать масочный режим в заведениях. В целом это не вызывает больших проблем, скандалы носят разовый характер, это отдельные случаи людей, которые не могут совладать с нервами», - поделился собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее первое уголовное дело за покупку поддельного QR-кода о вакцинации против коронавируса возбудили в Москве. Если официант скрывал болезнь и всех заражал, его можно привлечь к уголовной ответственности, заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирусКафе
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