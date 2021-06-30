СМИ: Брата футболиста Кокорина задержали за мелкое хулиганство

Кирилл Кокорин, брат футболиста Александра Кокорина, задержан в Москве за мелкое хулиганство. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, Кокорин-младший и его друг Карен Григорян около 5 утра были доставлены в отдел полиции.

Предположительно, молодые люди распивали спиртные напитки, затем, желая продолжить вечеринку, зашли в ресторан одной из столичных гостиниц. Однако Кокорина и его приятеля не приняли в заведении, так как по санитарным нормам ресторан не может обслуживать не проживающих в отеле посетителей без QR-кодов.

Молодые люди вступили в перепалку с сотрудниками гостиницы, после их задержали.

