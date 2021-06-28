«Это разорение!» Ресторатор о новых правилах для заведений из-за COVID-19
Говорить о финансовых потерях бессмысленно - при длительных ограничениях рестораны ожидает крах, предупредил омбудсмен рестораторов Сергей Миронов.
С 28 июня вход в московские рестораны стал доступен только по QR-коду. Как сообщалось ранее, получить его смогут те граждане, которые прошли вакцинацию или переболели коронавирусом в последние шесть месяцев либо предоставили свежий отрицательный ПЦР-тест. При этом на летние веранды ресторанов до 12 июля можно попасть без QR-кода.
Не все рестораны успели внедрить систему QR-кодов к 28 июня, при этом отсрочка для заведений с летними верандами кардинально не повлияет на ситуацию, так как у большинства заведений их просто нет, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов.
«Сложностей, чтобы внедрить эту систему, нет. Надо отправить заявку в Департамент торговли и услуг, зарегистрироваться и все. Не все это сделали по непонятным причинам. Что касается летних веранд, то порядка 70 процентов ресторанов не имеют возможности поставить их у себя. Это рестораны, находящиеся в торговых центрах – у них, по сути, нет возможности построить никаких веранд. Также это те заведения, где нет возможности их выставлять – где улица, проезжая часть, тротуар, или Мосархитектура по каким-то неведомым ресторану причинам запрещает ее ставить. Такое тоже бывает, когда Мосархитектура просто не хочет идти навстречу, и там, где очевидно может быть веранда, ее не ставят», - отметил омбудсмен.
Собеседник «Радиоточки НСН» заявил, что для таких заведений доставка не сможет окупить потерю в посещаемости.
«Доставка никому ничего не окупит. Доставка работает только на определенные продукты: это пицца, суши, бургеры. Есть лишь минимальное количество продуктов, на которые работает доставка. Это определенные рестораны с определенной концепцией. Для обычного ресторана с европейским меню доставка ничего не дает», - пояснил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России.
Миронов считает, что если подобные меры будут действовать длительное время, разорение ресторанов неизбежно.
«Я думаю, что если это продлится долго, рестораны просто разорятся. Причем закроются все гастрономические заведения. Они должны платить за аренду, платить зарплаты, они должны покупать продукты, а потом их как-то выбрасывать, потому что эти продукты не будут проходить контроль. Это невозможный режим работы на сегодняшний день. Это разорение! Здесь вопрос не финансовых потерь. Какие финансовые потери! Все расходы несет ресторан, а доходов у него нет», - заявил Миронов.
«Радиоточка НСН» обратилась за комментарием насчет возможного закрытия ресторанов к руководителю столичного департамента торговли и услуг Алексею Немерюку. На момент публикации ответ ещё не пришёл.
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