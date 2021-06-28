«Это разорение!» Ресторатор о новых правилах для заведений из-за COVID-19

С 28 июня вход в московские рестораны стал доступен только по QR-коду. Как сообщалось ранее, получить его смогут те граждане, которые прошли вакцинацию или переболели коронавирусом в последние шесть месяцев либо предоставили свежий отрицательный ПЦР-тест. При этом на летние веранды ресторанов до 12 июля можно попасть без QR-кода.

Не все рестораны успели внедрить систему QR-кодов к 28 июня, при этом отсрочка для заведений с летними верандами кардинально не повлияет на ситуацию, так как у большинства заведений их просто нет, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов.