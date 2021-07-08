Полиция Москвы возбудила первое уголовное дело за использование поддельного QR-кода

Первое уголовное дело за покупку поддельного QR-кода о вакцинации против коронавируса возбудили в Москве. Об этом заявил начальник управления организации дознания ГУ МВД России по Москве, полковник полиции Павел Милованов.

Как отметил полковник, выступая в пресс-центре «Известий», дело было возбуждено по статье «Мошенничество».

Милованов добавил, что столичная полиция уже возбудила 55 уголовных дел за подделку документов о вакцинации и ПЦР-тестов. За подобные правонарушения предусмотрен штраф до 80 тысяч рублей или до шести месяцев ареста, пишет News.ru.

Система QR-кодов, призванная сдержать распространение коронавирусной инфекции, действует в Москве с 25 июня, напоминает РЕН ТВ. Кроме того, с 28 июня разрешено посещать столичные рестораны и кафе только при предъявлении QR-кода с информацией о вакцинации либо о результатах ПЦР-теста, отмечает «Свободная пресса». С введением ограничений возросло количество мошенников, предлагающих поддельные документы. Так, в даркнете начали продавать фальшивые QR-коды, в среднем их стоимость составляет 11 тысяч рублей, сообщает телеканал «360».

