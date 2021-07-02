QR-код в Москве для общепита выдадут только после полной вакцинации
QR-коды для посещения кафе, ресторанов и других заведений общественного питания, а также массовых мероприятий в Москве будут выдаваться исключительно после полной вакцинации. При постановке первой дозы препарата выдача так называемых «временных» кодов не предусмотрена.
Такое разъяснение дали в департаменте информационных технологий столицы, передает ТАСС. Ранее в рамках Московского урбанистического форума заместитель мэра Анастасия Ракова проинформировала, что первый компонент вакцины в городе получили 2,6 миллиона жителей.
В департаменте напомнили, что, согласно указу мэра, QR-код могут получить также переболевшие COVID-19 за последние 6 месяцев, а также сдавшие не ранее, чем за 72 часа до этого отрицательный ПЦР-тест. Причём анализ должен быть сделан в одной из городских лабораторий, которые подключены к ЕМИАС.
С 28 июня заведения общепита в Москве могут принимать посетителей только с такими QR-кодами. Всего столичные власти получили от рестораторов свыше 7 тысяч заявок на функционирование заведений в «бесковидном» режиме.
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