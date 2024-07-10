«Советы Богу и PR на крови»: В России вновь вспомнили об «иноагентстве» Пугачевой

ТРАГЕДИЯ И PR: «БОГ РАЗБЕРЕТСЯ»

Новый скандал с обвинениями России разгорелся 8 июля, после попадания ракеты в детскую больницу «Охматдет» в Киеве. И в России, и во всем мире назвали трагедией происшествие, которое, по данным украинской стороны, привело к гибели двух и ранению более 30 человек.

При этом в Москве отвергли западную версию о том, что Россия якобы бьет по мирным целям, отмечая, что на больницу упала выпущенная украинской ПВО противоракета. В Кремле даже допустили, что это могла быть кровавая пиар-акция НАТО перед саммитом в Вашингтоне.

«Не бывает совпадений. Конечно же, это все... PR-операция на крови. Очевидно, что была не должным образом применена антиракета, которая попала в эту детскую больницу. Это, действительно, трагедия, но она умышленно используется для создания фона, который сопровождал бы участие Зеленского в саммите НАТО», – сказал в этой связи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На фоне многочисленных обсуждений этого инцидента решила высказаться и Алла Пугачева, внимание к которой в России в последнее время стремится к нулю.

«Бог терпелив, но всему есть предел», - написала певица в соцсетях, выделив первое и последней слово капсом.

На это отреагировали сразу несколько депутатов Госдумы, а Алексей Журавлев из партии «Родина» вновь попросил признать Пугачеву иноагентом.

«В связи с этим (с публикацией в соцсетях – прим. НСН), конечно, Пугачеву давно уже пора признать иноагентом и лишить всего имущества в Российской Федерации, как это положено, за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации и работу на западную пропаганду», — сказал Журавлев РИА Новости.

Пост Пугачевой прокомментировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мне кажется, Бог без советов Аллы Борисовны Пугачёвой разберётся - не Тимошка, видит немножко», - написала Захарова в Telegram.