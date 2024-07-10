«Советы Богу и PR на крови»: В России вновь вспомнили об «иноагентстве» Пугачевой
Захарова заявила, что «Бог разберется» и без советов Пугачевой, Журова призвала «не разгонять» скандал с постом певицы, а Песков указал на «кровавый пиар» на фоне саммита НАТО.
В центре российских политиков и СМИ на фоне стартовавшего в Вашингтоне саммита НАТО внезапно оказалась и покинувшая страну певица Алла Пугачева.
Журналисты обнаружили в ее соцсетях неоднозначный пост, связанный с недавней трагедией в Киеве, политики бросились «разгонять» его комментариями и предложениями признать Пугачеву иноагентом. При этом многие недоумевают, почему певица не писала ничего подобного во время кровавых событий на пляже в Севастополе, жертвами которых также оказались дети.
ТРАГЕДИЯ И PR: «БОГ РАЗБЕРЕТСЯ»
Новый скандал с обвинениями России разгорелся 8 июля, после попадания ракеты в детскую больницу «Охматдет» в Киеве. И в России, и во всем мире назвали трагедией происшествие, которое, по данным украинской стороны, привело к гибели двух и ранению более 30 человек.
При этом в Москве отвергли западную версию о том, что Россия якобы бьет по мирным целям, отмечая, что на больницу упала выпущенная украинской ПВО противоракета. В Кремле даже допустили, что это могла быть кровавая пиар-акция НАТО перед саммитом в Вашингтоне.
«Не бывает совпадений. Конечно же, это все... PR-операция на крови. Очевидно, что была не должным образом применена антиракета, которая попала в эту детскую больницу. Это, действительно, трагедия, но она умышленно используется для создания фона, который сопровождал бы участие Зеленского в саммите НАТО», – сказал в этой связи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На фоне многочисленных обсуждений этого инцидента решила высказаться и Алла Пугачева, внимание к которой в России в последнее время стремится к нулю.
«Бог терпелив, но всему есть предел», - написала певица в соцсетях, выделив первое и последней слово капсом.
На это отреагировали сразу несколько депутатов Госдумы, а Алексей Журавлев из партии «Родина» вновь попросил признать Пугачеву иноагентом.
«В связи с этим (с публикацией в соцсетях – прим. НСН), конечно, Пугачеву давно уже пора признать иноагентом и лишить всего имущества в Российской Федерации, как это положено, за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации и работу на западную пропаганду», — сказал Журавлев РИА Новости.
Пост Пугачевой прокомментировала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мне кажется, Бог без советов Аллы Борисовны Пугачёвой разберётся - не Тимошка, видит немножко», - написала Захарова в Telegram.
ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ: ОТ КРОКУСА ДО СЕВАСТОПОЛЯ
Постпред России при ООН Василий Небензя обвинил генсека этой организации в двойных стандартах, поскольку тот осудил «ракетные удары» России по Киеву, но ничего не говорил об ударах по Севастополю с использованием американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями.
23 июня в результате атаки Севастополя пятью такими ракетами, обломки одной из них обрушились на местный пляж, в результате чего были ранены более 150 человек, в том числе 27 детей, а погибли четверо. Видео этой страшной атаки публиковал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Когда что-то происходит на Украине, генеральный секретарь и его пресс-секретарь спешат немедленно обвинить и осудить Россию. (…) Это явно двойные стандарты», – сказал Небензя.
Примерно такое же отношение в России и к последним постам Пугачевой, которая хранила молчание и после Севастополя, и после атаки террористов на «Крокус». Через несколько дней после трагедии на концерте группы «Пикник» Пугачева объяснила свое молчание тем, что «скорбь должна быть в душе», а не в соцсетях.
Пугачеву уже несколько раз предлагали признать иноагентом. В конце марта один из таких призывов прокомментировали в Кремле.
«Честно говоря, об этом ничего не слышал. Я не слышал каких-то официальных заявлений на этот счет», — сказал тогда пресс-секретариат президента РФ Дмитрий Песков.
После июльских событий сразу несколько депутатов Госдумы поделились своим мнением о новом посте Пугачевой.
«Пугачева периодически позволяет себе разные высказывания… Законом установлены критерии иноагента, если она под них подпадает, тогда — да (…) Любовь народная к ней как артистке очень высока, мы действительно любим ее песни — а там уже человеческие качества. Всегда очень, очень тяжело разделить между человеческими качествами и творчеством — вот в чем проблема», - сказала RTVI депутат Светлана Журова.
При этом она выразила недоумение: «Зачем этот скандал разгонять дальше?». Со своей стороны, член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев предположил в беседе с РИА Новости, что «Пугачева становится инструментом политических провокаций».
15 апреля Пугачева отметила 75-летие, которое обошли внимание российские телеканалы. Певицу поздравили с юбилеем журналистка Ксения Собчак и актер Данила Козловский, а музыкальный продюсер Иосиф Пригожин сказал тогда НСН, что Пугачева «бросила вызов России».
«Алла Борисовна уехала, бросила вызов всей стране, по сути, а СМИ все равно продолжают ее хайпить, пиарить, восхищаться, восторгаться», - отмечал Пригожин.
Продюсер добавил, что горд знакомством с Пугачевой, но не был ее фанатом и не принимает ее поведение по отношению к собственной стране.
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