«Бросила вызов!»: Пригожин заверил Пугачеву, что Россия без нее «не переживает»

Артист калибра и масштаба Пугачевой не должен так себя вести по отношению к своей стране, сказал в эфире НСН Иосиф Пригожин, признав, что она была «номером один».

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН сказал, что у него двоякое отношение к певице Алле Пугачевой, отмечающей сегодня 75-летие.

В преддверии юбилея Пугачева выпустила две песни «Я плачу» и «Жизнь слишком хороша». Часть артистов поздравила Аллу Борисовну с праздником. В частности, журналистка Ксения Собчак и актер Данила Козловский признались, что любят Пугачеву.

«Время все расставит»: Собчак подтвердила любовь к Пугачевой
«Алла Борисовна уехала, бросила вызов всей стране, по сути, а СМИ все равно продолжают ее хайпить, пиарить, восхищаться, восторгаться. Она молодец и грандиозная женщина, особенно когда выпускает песни: "Живи спокойно страна, я у тебя одна". Конечно, мы живем спокойно и ни о чем не переживаем. Нам очень спокойно и очень хорошо, поэтому могу ей пожелать здоровья и гармонии в тех обстоятельствах и среде, где она находится», - сказал Пригожин.

Продюсер добавил, что горд знакомством с Пугачевой, но не был ее фанатом и не принимает ее поведение по отношению к своей стране.

Козловский со сцены поздравил Пугачеву с юбилеем
«Алогизм в том, что, с одной стороны, мы все осуждали ее поступки, а с другой все восхищаются, что она одна такая. Это факт, это правда, она действительно внесла свой вклад в искусство и музыку, но лично я никогда не был ее фанатом. Я больше фанат Стинга, поклонник другой музыки, фанат Валерии, в конце концов. Да, я слышал песни Пугачевой, она была номером один, я горд и счастлив, что вообще в принципе с ней знаком, но у меня есть свое отношение. Я считаю, что человек такого масштаба, артисты такого калибра не должны себя так вести по отношению к стране, вот и все», - заключил собеседник НСН.

В сетку вещания центральных российских телеканалов не включили программы, посвященные 75-летию Пугачевой. При этом Первый канал ранее показал документальный фильм о Владимире Познере, которому 1 апреля исполнилось 90 лет. Сам Познер говорил в этой связи Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что ему понравился фильм, который получился правдивым.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:МузыкаМузыкантыЮбилейИосиф ПригожинАлла Пугачева

Горячие новости

Все новости

партнеры