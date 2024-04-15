«Бросила вызов!»: Пригожин заверил Пугачеву, что Россия без нее «не переживает»

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью НСН сказал, что у него двоякое отношение к певице Алле Пугачевой, отмечающей сегодня 75-летие.

В преддверии юбилея Пугачева выпустила две песни «Я плачу» и «Жизнь слишком хороша». Часть артистов поздравила Аллу Борисовну с праздником. В частности, журналистка Ксения Собчак и актер Данила Козловский признались, что любят Пугачеву.