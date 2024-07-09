Песков заявил, что на больницу в Киеве упала украинская ракета ПВО

Украинская антиракета упала на здание детской больницы в Киеве. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Минобороны РФ: Разрушения в Киеве связаны с падением украинской ракеты

Говоря об инциденте в украинском учреждении, представитель Кремля напомнил о заявлении Минобороны России, которое абсолютно исключает атаки по каким-либо гражданским целям.

«Речь идет о падении антиракеты», — отметил Песков.

Ранее Минобороны назвало ложью заявления Киева о якобы намеренном ударе российских сил по гражданским объектам. В военном ведомстве отметили, что зафиксированные в украинской столице разрушения произошли из-за падения ракеты ПВО, которую ВСУ выпустили в черте города.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:КиевУкраинаДмитрий Песков

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