Песков заявил, что на больницу в Киеве упала украинская ракета ПВО
Украинская антиракета упала на здание детской больницы в Киеве. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Говоря об инциденте в украинском учреждении, представитель Кремля напомнил о заявлении Минобороны России, которое абсолютно исключает атаки по каким-либо гражданским целям.
«Речь идет о падении антиракеты», — отметил Песков.
Ранее Минобороны назвало ложью заявления Киева о якобы намеренном ударе российских сил по гражданским объектам. В военном ведомстве отметили, что зафиксированные в украинской столице разрушения произошли из-за падения ракеты ПВО, которую ВСУ выпустили в черте города.
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