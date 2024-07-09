Депутат Журавлев призвал признать Пугачеву иноагентом за пост о больнице в Киеве

Народную артистку СССР Аллу Пугачеву необходимо признать иноагентом. Как пишет РИА Новости, об этом заявил представляющий партию «Родина» депутат Госдумы Алексей Журавлёв.

Песков заявил, что на больницу в Киеве упала украинская ракета ПВО

По его мнению, певицу, которая разместила в своих соцсетях пост о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве, также следует лишить имущества на территории России.

«Давно пора признать иноагентом и лишить всего имущества... за дискредитацию Вооруженных сил РФ и работу на западную пропаганду», — указал парламентарий.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что обвинения украинских властей в якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам «абсолютно не соответствуют действительности», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Алексей ЖуравлевДепутатИноагентыАлла Пугачева

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