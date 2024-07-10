Депутат Соловьев: Пугачева используется для оправдания зверств киевского режима

«Пугачева становится инструментом этих политических провокаций, которые используются для оправдания зверских преступлений киевского режима», — заявил парламентарий.

По его словам, лицемерие и ложь пропаганды Запада являются очередной провокацией.

Ранее депутат Журавлев призвал признать Пугачеву иноагентом за пост о больнице в Киеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

