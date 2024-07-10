Депутат Соловьев: Пугачева используется для оправдания зверств киевского режима
Российская исполнительница Алла Пугачева становится инструментом провокаций для оправдания зверств киевского режима, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по культуре Сергея Соловьева.
«Пугачева становится инструментом этих политических провокаций, которые используются для оправдания зверских преступлений киевского режима», — заявил парламентарий.
По его словам, лицемерие и ложь пропаганды Запада являются очередной провокацией.
Ранее депутат Журавлев призвал признать Пугачеву иноагентом за пост о больнице в Киеве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru