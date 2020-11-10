Советская привычка. Врач объяснил, как россияне «разоряют медицину»

«Российские стандарты и традиции обследования и лечения часто не соответствуют мировой практике, иногда мы действительно делаем лишнее, а иногда не делаем то, что положено», - сказал он.

По его словам, ситуация, когда врач может идти на поводу у пациента и назначать ему ненужные исследования, - вполне реальная.

«Вообще наши граждане, зная проблемы здравоохранения, пытаются выбить для себя максимум – у нас есть такая традиция, она всегда была и характерна для российского, и даже еще досоветского здравоохранения, которая заключается в том, чтобы «качать права» и «выбивать» лечение. Проблема есть, но решать ее нужно совместными усилиями, не перекладывая вину друг на друга», - пояснил он.

Система не отрегулирована, потому, как отметил Гальперин, приходится каждому брать свое за счет денег или «по блату». «У нас так устроена система – приходится добиваться максимума силовыми методами, это убеждение, которое есть в российском обществе. С другой стороны, в нынешней страховой системе медицины врачи заинтересованы обслуживать больше пациентов и проводить большее количество обследований, которые, возможно, не всегда нужны», - объяснил эксперт.