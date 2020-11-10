Советская привычка. Врач объяснил, как россияне «разоряют медицину»
Президент врачебной межрегиональной общественной организации рассказал НСН, что сами врачи заинтересованы в росте числа обследований из-за нынешней модели финансирования здравоохранения.
Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников заявил, что знает, почему при лечении больных зачастую не хватает самого необходимого. В видео, выложенном в TikTok, он укоряет россиян в том, что они «разоряют медицину».
По его словам, многие граждане проходят обследования и процедуры, которые им не нужны. В качестве примера Мясников привел пациентов, делающих компьютерную томографию при болях в голове и ультрaзвуковое исследовaние, когдa зaкололо в боку.
Президент врачебной межрегиональной общественной организации Семён Гальперин объяснил НСН, что россияне выбивают себе все возможные анализы по старой советской традиции.
«Российские стандарты и традиции обследования и лечения часто не соответствуют мировой практике, иногда мы действительно делаем лишнее, а иногда не делаем то, что положено», - сказал он.
По его словам, ситуация, когда врач может идти на поводу у пациента и назначать ему ненужные исследования, - вполне реальная.
«Вообще наши граждане, зная проблемы здравоохранения, пытаются выбить для себя максимум – у нас есть такая традиция, она всегда была и характерна для российского, и даже еще досоветского здравоохранения, которая заключается в том, чтобы «качать права» и «выбивать» лечение. Проблема есть, но решать ее нужно совместными усилиями, не перекладывая вину друг на друга», - пояснил он.
Система не отрегулирована, потому, как отметил Гальперин, приходится каждому брать свое за счет денег или «по блату». «У нас так устроена система – приходится добиваться максимума силовыми методами, это убеждение, которое есть в российском обществе. С другой стороны, в нынешней страховой системе медицины врачи заинтересованы обслуживать больше пациентов и проводить большее количество обследований, которые, возможно, не всегда нужны», - объяснил эксперт.
По его мнению, здесь совпадают стремление врачей и желание пациентов получить качественное лечение, которое, как они полагают, пройдет лучше, если провести максимум исследований и анализов.
«Сейчас любое государственное медицинское учреждение зарабатывает по факту на проведенных исследованиях и на оказании медицинской помощи, стремясь выбрать максимум возможного из системы страхования», - рассказал глава общественной организации.
Ранее Гальперин в эфире НСН называл причины кадрового голода в российской медицине, среди которых низкие зарплаты врачей и неудачная оптимизация поликлиник и больниц.
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