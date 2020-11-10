Доктор Мясников обвинил россиян в разорении медицины

Главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников заявил, что знает, почему при лечении больных зачастую не хватает самого необходимого. В видео, выложенном в TikTok, он укоряет россиян в том, что они разоряют медицину.

По его словам, многие граждане проходят обследования и процедуры, которые им не нужны. В качестве примера Мясников привел пациентов, делающих компьютерную томографию при болях в голове и ультрaзвуковое исследовaние, когдa зaкололо в боку.