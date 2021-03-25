Соцсети по паспорту. Россиян ждёт тотальный деанон

Роскомнадзор выступил с предложением регистрировать новые аккаунты пользователей социальных сетей и мессенджеров по паспорту. В проекте приказа ведомства, который сейчас обсуждается, говорится, что у новых пользователей при регистрации будут запрашивать номер паспорта, адрес проживания, телефон и электронную почту. Требования обсуждаются в рамках нового регулирования по обработке персональных данных, пишет «Коммерсант».

Предполагается, что интернет-площадки должны получать дополнительные согласия от пользователей для разных целей обработки данных через собственную платформу сбора согласий или систему Роскомнадзора. Во втором случае информация будет верифицироваться через портал госуслуг и в случае необходимости передаваться иным ведомствам.

При этом опрошенные изданием эксперты предупреждают о риске утечки собираемых соцсетями персональных данных.

В феврале зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявлял в ходе пресс-конференции НСН, что в ближайшие годы в мире произойдет масштабная деанонимизация интернета.

«Не удивлюсь, что в ближайшие два года будет введена не только регистрация в соцсетях по паспорту, но и просто вход в интернет по паспорту. Или будет какой-то личный ip-адрес. Как это было с сим-картами в сотовой связи. Сначала они были анонимными, а теперь все по паспорту. Анонимность в интернете если не пропадет совсем, то из повседневного обихода она уйдет. Государства в анонимном интернете теряют управляемость, в том числе политическую», — сказал Свинцов, добавив, что регулирование интернета будет становиться все более жестким.

С 1 февраля в России вступил запрет на использование ненормативной лексики в соцсетях. Выявлять и блокировать такие аккаунты обязали владельцев соцсетей. Также должны быть выявлены и заблокированы материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информация, склоняющая детей к совершению опасных действий, в том числе самоубийству, реклама дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино. Кроме того, под запрет попала информация, которая в неприличной форме выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции или органам госвласти.