Соцсети по паспорту. Россиян ждёт тотальный деанон
В Госдуме утверждают, что тренд на деанонимизацию интернета станет глобальным. НСН вспомнила, какие ограничения для соцсетей уже ввел Роскомнадзор.
Роскомнадзор выступил с предложением регистрировать новые аккаунты пользователей социальных сетей и мессенджеров по паспорту. В проекте приказа ведомства, который сейчас обсуждается, говорится, что у новых пользователей при регистрации будут запрашивать номер паспорта, адрес проживания, телефон и электронную почту. Требования обсуждаются в рамках нового регулирования по обработке персональных данных, пишет «Коммерсант».
Предполагается, что интернет-площадки должны получать дополнительные согласия от пользователей для разных целей обработки данных через собственную платформу сбора согласий или систему Роскомнадзора. Во втором случае информация будет верифицироваться через портал госуслуг и в случае необходимости передаваться иным ведомствам.
При этом опрошенные изданием эксперты предупреждают о риске утечки собираемых соцсетями персональных данных.
В феврале зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявлял в ходе пресс-конференции НСН, что в ближайшие годы в мире произойдет масштабная деанонимизация интернета.
«Не удивлюсь, что в ближайшие два года будет введена не только регистрация в соцсетях по паспорту, но и просто вход в интернет по паспорту. Или будет какой-то личный ip-адрес. Как это было с сим-картами в сотовой связи. Сначала они были анонимными, а теперь все по паспорту. Анонимность в интернете если не пропадет совсем, то из повседневного обихода она уйдет. Государства в анонимном интернете теряют управляемость, в том числе политическую», — сказал Свинцов, добавив, что регулирование интернета будет становиться все более жестким.
С 1 февраля в России вступил запрет на использование ненормативной лексики в соцсетях. Выявлять и блокировать такие аккаунты обязали владельцев соцсетей. Также должны быть выявлены и заблокированы материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информация, склоняющая детей к совершению опасных действий, в том числе самоубийству, реклама дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино. Кроме того, под запрет попала информация, которая в неприличной форме выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции или органам госвласти.
За неудаление запрещенного контента социальным сетям и видеохостингам теперь грозят штрафы.
В начале марта из-за невыполнения требований по удалению запрещенной информации Роскомнадзор принял решение о замедлении трафика Twitter. Ведомство также пригрозило полностью заблокировать соцсеть на территории России. После этого Twitter начал удалять незаконные материалы. На этом же фоне прозвучали призывы заблокировать все иностранные соцсети на территории России.
Глава Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН тогда объяснил отказ Роскомнадзора от немедленной блокировки соцсети.
«У нас нет мягких рычагов влияния на зарубежные компании. Это триггерная история — или блокировать, или нет. Выбран путь показать серьезность наших намерений. Возможно, Роскомнадзор стесняется повторить опыт Telegram или боится, что Twitter начнет активно противодействовать, как Павел Дуров. Потому что опыт неудачной блокировки все-таки сказывается», — отметил Клименко.
С главой Фонда развития цифровой экономики согласился и гендиректор Telecom Daily Денис Кусков, который считает, что блокировки интернет-сайтов в современном мире в принципе лишены смысла. По его словам, даже если Twitter заблокируют в России, то зайти на этот сайт под VPN через серверы в Норвегии не составит труда.
Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с НСН высказал мнение, что цензуры сейчас гораздо больше в интернете, пользователи которого регулярно сталкиваются с блокировками, чем на телевидении.
«На том же самом государственном телевидении свободы гораздо больше, чем на частных площадках — что в YouTube, что в Twitter», — заявил он.
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