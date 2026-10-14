Голикова: Численность занятых достигла рекордных 74,6 млн человек
Количество занятых в России превышает 74 млн человек. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
«Численность занятых достигла рекордных оценок - это 74,6 млн человек», - отметила зампред правительства.
При этом безработица сохраняется на рекордно низком уровне - 2,2%.
Ранее в Центре макроэкономических исследований Сбербанка выяснили, что в России общая численность работающих граждан с 2021 по 2025 год выросла с 71,7 млн до 74,4 млн человек. Причем 80% общего прироста обеспечили россияне в возрасте от 55 лет.
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