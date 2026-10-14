В Сбербанке подтвердили атаку на ЦОД

Центр обработки данных Сбербанка в Балакове Саратовской области подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщил первый зампредседателя правления организации Александр Ведяхин, пишет ТАСС.

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«Мы подтверждаем факт атаки на центр обработки данных», - указал он.

Все сервисы работают в штатном режиме, отмечает Ura.ru.

Ранее украинские войска атаковали три дата-центра компании «Яндекс», напоминает «Радиоточка НСН». После ЧП был зафиксирован сбой в популярных интернет-сервисах.

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ФОТО: РИА Новости
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