В Сбербанке подтвердили атаку на ЦОД
14 октября 202610:00
Юлия Савченко
Центр обработки данных Сбербанка в Балакове Саратовской области подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщил первый зампредседателя правления организации Александр Ведяхин, пишет ТАСС.
«Мы подтверждаем факт атаки на центр обработки данных», - указал он.
Все сервисы работают в штатном режиме, отмечает Ura.ru.
Ранее украинские войска атаковали три дата-центра компании «Яндекс», напоминает «Радиоточка НСН». После ЧП был зафиксирован сбой в популярных интернет-сервисах.
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