В Госдуме предрекли интернет по паспорту

В ближайшие годы в мире произойдет масштабная деанонимизация интернета. Такое мнение на пресс-конференции НСН «Великий русский Web. Свой и без мата?» высказал зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Не удивлюсь, что в ближайшие два года будет введена не только регистрация в соцсетях по паспорту, но и просто вход в интернет по паспорту. Или будет какой-то личный ip-адрес. Как это было с сим-картами в сотовой связи. Сначала они были анонимными, а теперь все по паспорту. Анонимность в интернете если не пропадет совсем, то из повседневного обихода она уйдет. Государства в анонимном интернете теряют управляемость, в том числе политическую. Регулирование интернета будет все более жестким», - сказал Свинцов.

1 февраля зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев поднял вопрос о потенциальной возможности отключения России от глобального интернета, отметив, что на этот случай, у властей есть план действий.

