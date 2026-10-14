Россиянка Шнайдер вышла в третий круг турнира WTA в Ухане
14 октября 202610:32
Юлия Савченко
Российская спортсменка Диана Шнайдер обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Китае.
Соревнования проходят в Ухане.
Матч завершился со счетом 6:2, 6:2 в пользу Шнайдер. В третьем туре теннисистка сыграет с победительницей встречи между чешкой Каролиной Муховой и американкой Кэти Макналли.
Диане Шнайдер 22 года, спортсменка занимает 13-ю строчку в рейтинге WTA.
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