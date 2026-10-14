Россиянка Шнайдер вышла в третий круг турнира WTA в Ухане

Российская спортсменка Диана Шнайдер обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Китае.

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Соревнования проходят в Ухане.

Матч завершился со счетом 6:2, 6:2 в пользу Шнайдер. В третьем туре теннисистка сыграет с победительницей встречи между чешкой Каролиной Муховой и американкой Кэти Макналли.

Диане Шнайдер 22 года, спортсменка занимает 13-ю строчку в рейтинге WTA.

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ФОТО: AP / ТАСС
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