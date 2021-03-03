«Конкуренции нет». Соловьев назвал российское ТВ более свободным, чем интернет
Телеведущий рассказал НСН, почему интернет — не конкурент телевидению, и где свободы слова больше.
Почти 70% молодых россиян в возрасте 18 до 24 лет предпочитают пользоваться интернетом и практически не смотрят телевизор. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованном на его сайте. Чаще смотрят телевизор, чем пользуются интернетом, 17% опрошенных. Из них 45% — респонденты старше 60 лет. Этот показатель уменьшился на 5 процентов с 2018 года.
Телеведущий Владимир Соловьев в эфире НСН заявил, что вряд ли телевидение доживает свои последние дни. По его мнению, главное — качественное содержание, которое дойдет до потребителя любыми доступными ему путями.
«Никакой конкуренции я, вежливо говоря, не чувствую. Мы производим продукт, а как этот продукт распространяется и достигает аудитории — это совсем иной вопрос. Кому-то удобней телевидение, кому-то через сеть. Важно другое: мы же производители контента, если он качественный, то он востребован в любой среде», — сказал он.
Кроме того, Соловьев полагает, что цензуры сейчас гораздо больше в интернете, пользователи которого регулярно сталкиваются с блокировками, чем на телевидении.
«На том же самом государственном телевидении свободы гораздо больше, чем на частных площадках — что в YouTube, что в Twitter. Ко мне на программу приходят люди с самыми разными точками зрения, единственным условием должно быть — что им есть, что сказать. Вот ряду оппозиционеров нечего сказать. А возможность высказаться на телевидении вообще гигантская», — заявил Соловьев.
Телеведущий заявил, что он выступает против блокировок в интернете. «Понятно, что есть законы, которые должны действовать для всех, это Уголовный кодекс. Но вот когда начинается вот эта манера «взять и заблокировать», — мне это не кажется адекватным. Пока мы видим, что блокируют как отдельные программы, так и целые каналы», — заключил собеседник НСН.
Ранее социальная сеть Clubhouse заблокировала аккаунт Владимира Соловьева после массовых жалоб пользователей на то, что он намеревался провести в соцсети эфир на тему «Почему в России не взлетела квир-революция».
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