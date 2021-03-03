«Конкуренции нет». Соловьев назвал российское ТВ более свободным, чем интернет

«Никакой конкуренции я, вежливо говоря, не чувствую. Мы производим продукт, а как этот продукт распространяется и достигает аудитории — это совсем иной вопрос. Кому-то удобней телевидение, кому-то через сеть. Важно другое: мы же производители контента, если он качественный, то он востребован в любой среде», — сказал он.

Кроме того, Соловьев полагает, что цензуры сейчас гораздо больше в интернете, пользователи которого регулярно сталкиваются с блокировками, чем на телевидении.

«На том же самом государственном телевидении свободы гораздо больше, чем на частных площадках — что в YouTube, что в Twitter. Ко мне на программу приходят люди с самыми разными точками зрения, единственным условием должно быть — что им есть, что сказать. Вот ряду оппозиционеров нечего сказать. А возможность высказаться на телевидении вообще гигантская», — заявил Соловьев.

Телеведущий заявил, что он выступает против блокировок в интернете. «Понятно, что есть законы, которые должны действовать для всех, это Уголовный кодекс. Но вот когда начинается вот эта манера «взять и заблокировать», — мне это не кажется адекватным. Пока мы видим, что блокируют как отдельные программы, так и целые каналы», — заключил собеседник НСН.

Ранее социальная сеть Clubhouse заблокировала аккаунт Владимира Соловьева после массовых жалоб пользователей на то, что он намеревался провести в соцсети эфир на тему «Почему в России не взлетела квир-революция».

