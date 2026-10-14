Над Россией сбили 902 беспилотника ВСУ
Дежурные силы ПВО уничтожили над регионами России более 900 украинских беспилотников. Об этом рассказали в Минобороны.
Дроны сбили в течение прошедшей ночи с 20.00 мск 13 октября до 08.00 14 октября. Всего было ликвидировано 902 БПЛА, пишет RT.
Как отметили в Минобороны, беспилотники сбили в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской областях, а также над Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями. Кроме того, БПЛА нейтрализовали в Московском регионе, Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму, над Азовским морем.
Днем ранее над территорией России уничтожили 604 украинских беспилотника.
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