Над Россией сбили 902 беспилотника ВСУ

Дежурные силы ПВО уничтожили над регионами России более 900 украинских беспилотников. Об этом рассказали в Минобороны.

Дроны сбили в течение прошедшей ночи с 20.00 мск 13 октября до 08.00 14 октября. Всего было ликвидировано 902 БПЛА, пишет RT.

Как отметили в Минобороны, беспилотники сбили в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской областях, а также над Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями. Кроме того, БПЛА нейтрализовали в Московском регионе, Краснодарском и Ставропольском краях, Крыму, над Азовским морем.

Днем ранее над территорией России уничтожили 604 украинских беспилотника.

