Актрису Федосееву-Шукшину госпитализировали из-за проблем с сердцем

«Маму госпитализировали, было ухудшение с сердцем, вызвали скорую», - поделилась собеседница агентства. Как отметила дочь, Федосеева-Шукшина находится в больнице второй день, пишет RT.

Лидии Федосеевой-Шукшиной 88 лет. В октябре прошлого года актриса перенесла операцию. Состояние артистки после вмешательства было стабильным, ухудшений не было.

