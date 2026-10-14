Актрису Федосееву-Шукшину госпитализировали из-за проблем с сердцем
14 октября 202609:22
Юлия Савченко
Актрису, народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину поместили в реанимацию из-за проблем с сердцем. Об этом рассказала ее дочь Ольга Шукшина в беседе с ТАСС.
«Маму госпитализировали, было ухудшение с сердцем, вызвали скорую», - поделилась собеседница агентства. Как отметила дочь, Федосеева-Шукшина находится в больнице второй день, пишет RT.
Лидии Федосеевой-Шукшиной 88 лет. В октябре прошлого года актриса перенесла операцию. Состояние артистки после вмешательства было стабильным, ухудшений не было.
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