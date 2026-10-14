ВС России ударили по коммуникационной и энергетической инфраструктуре Украины

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по коммуникационной и энергетической инфраструктуре на Украине. Об этом сообщило Минобороны.

Как отметили в ведомстве, военные применили высокоточное оружие наземного базирования и ударные беспилотники большой дальности.

«Поражены объекты коммуникационной и энергетической инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях, используемые в интересах военно-промышленного комплекса и ВСУ», - подчеркнули в министерстве.

Ранее Минобороны сообщило об ударах российских беспилотников по центрам хранения ударных дронов противника и морским судам, которые задействованы в доставке военных грузов на Украину, напоминает Ura.ru.

