ВС России ударили по коммуникационной и энергетической инфраструктуре Украины
Вооруженные силы России нанесли массированный удар по коммуникационной и энергетической инфраструктуре на Украине. Об этом сообщило Минобороны.
Как отметили в ведомстве, военные применили высокоточное оружие наземного базирования и ударные беспилотники большой дальности.
«Поражены объекты коммуникационной и энергетической инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях, используемые в интересах военно-промышленного комплекса и ВСУ», - подчеркнули в министерстве.
Ранее Минобороны сообщило об ударах российских беспилотников по центрам хранения ударных дронов противника и морским судам, которые задействованы в доставке военных грузов на Украину, напоминает Ura.ru.
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