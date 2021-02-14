Путин не исключил отключения зарубежных интернет-сервисов
Российский президент Владимир Путин не исключает отключения зарубежных интернет-сервисов при враждебных действиях против РФ, сообщил он на встрече с редакторами российских СМИ в эфире телеканала «Россия 24».
При этом глава государства заявил, что никто не будет искусственно создавать проблемы российским пользователям, однако «враждебные действия в отношении нашей страны недопустимы», - сказал президент. По его словам, на какие-то «неприкрытые» атаки извне Россия будет реагировать.
При этом глава государства отметил, что по некоторым направлениям своей «облачной» деятельности уже в чем-то обгоняет зарубежные сервисы.
В ближайшие годы в мире произойдет масштабная деанонимизация интернета. Такое мнение на пресс-конференции НСН «Великий русский Web. Свой и без мата?» высказал зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
1 февраля зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев поднял вопрос о потенциальной возможности отключения России от глобального интернета, отметив, что на этот случай, у властей есть план действий.
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