Путин не исключил отключения зарубежных интернет-сервисов

Российский президент Владимир Путин не исключает отключения зарубежных интернет-сервисов при враждебных действиях против РФ, сообщил он на встрече с редакторами российских СМИ в эфире телеканала «Россия 24».

При этом глава государства заявил, что никто не будет искусственно создавать проблемы российским пользователям, однако «враждебные действия в отношении нашей страны недопустимы», - сказал президент. По его словам, на какие-то «неприкрытые» атаки извне Россия будет реагировать.