Михалков предложил простить уехавших с началом СВО, если они осознали свою ошибку

Как отметил кинематографист, некоторые люди «реально увидели правду», вернулись и осознали, что ошиблись. По мнению Михалкова, таких можно простить.

«А вот когда у тех, кто уехал, кончились деньги, и они стали жаловаться, как там плохо - за что боролись, на то и напоролись, ребята», - подчеркнул режиссер.

Ранее Никита Михалков заявил, что России «Господь послал СВО», чтобы страна осознала настоящие ценности, пишет Ura.ru.

