Михалков предложил простить уехавших с началом СВО, если они осознали свою ошибку

Россиян, которые уехали из страны после начала специальной военной операции, можно простить, если они признали свою ошибку. Об этом заявил режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков в беседе с ТАСС.

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Как отметил кинематографист, некоторые люди «реально увидели правду», вернулись и осознали, что ошиблись. По мнению Михалкова, таких можно простить.

«А вот когда у тех, кто уехал, кончились деньги, и они стали жаловаться, как там плохо - за что боролись, на то и напоролись, ребята», - подчеркнул режиссер.

Ранее Никита Михалков заявил, что России «Господь послал СВО», чтобы страна осознала настоящие ценности, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
ТЕГИ:СпецоперацияНикита Михалков

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