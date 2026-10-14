Армия России ударила по ТЭЦ в Киеве, ВСУ атаковали дата-центр «Сбера»

В украинской столице под удар попали три ключевых объекта. Первым стал центр обработки данных «АТМ Укрсиббанк», который использовался для обмена интернет‑трафиком и сбора разведывательных сведений о российских войсках. Также были поражены Дарницкая теплоэлектроцентраль (ТЭЦ‑4) и Киевская ТЭЦ‑5. В российском военном ведомстве подчеркнули, что эти станции обеспечивали электроэнергией предприятия украинского военно‑промышленного комплекса (ВПК) и военные объекты в Киеве и Киевской области.

В Киевской области были поражены еще три объекта энергетической инфраструктуры, игравшие важную роль в работе военных предприятий и логистических цепочек. Среди них — Киевская ТЭЦ‑6, которая снабжала электроэнергией объекты военной логистики и места хранения вооружения. Ещё одним пораженным объектом стала Трипольская тепловая электростанция (ТЭС), поставлявшая электричество предприятиям ВПК. Кроме того, была выведена из строя электроподстанция «Киевская»: через неё осуществлялись передача электроэнергии из западных регионов Украины и ее распределение между объектами Вооруженных сил Украины в Киевской области.

В Харьковской области удары были нанесены по двум крупным энергетическим объектам — Харьковской ТЭЦ‑5 и Змиевской ТЭС. По информации Минобороны РФ, Харьковская ТЭЦ‑5 обеспечивала электроэнергией предприятия ВПК в городе и западной части области.

БЕСПИЛОТНЫЙ НАЛЕТ

«Сбербанк» официально подтвердил атаку на свой центр обработки данных, при этом работа всех сервисов остается стабильной. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин.

«Мы подтверждаем факт атаки на центр обработки данных. При этом все системы и все сервисы Сбербанка работают штатно», — сказал он.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о гибели одного человека и повреждениях жилых домов в результате атаки БПЛА в Балаково. Позднее глава региона уточнив, что инфраструктура города функционирует в штатном режиме.

Параллельно развивалась ситуация вокруг Московского региона. С 20:30 13 октября до 07:00 14 октября в сторону региона летели 493 беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, большая часть дронов была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. При этом на подлете к Москве в указанный период были уничтожены 180 БПЛА.